Holz und Steine sind die Naturstoffe, deren Veredelung das Handwerk von Sven Hönig und Pius Triendl ist. Auf ihrer Walz trafen sich beide Handwerksleute vor den Toren der Stadt Ahlen, wo sie dem Rathaus nach alter Wandergesellenart einen Besuch abstatteten.

Im Vorzimmer von Bürgermeister Dr. Alexander Berger überreichte dessen Assistentin Renate Polland beiden jungen Männern eine kleine Stärkung für die weitere Fußreise durch Deutschland und Europa. „Großzügig und freundlich“, so Steinmetz Sven Hönig (r.), seien die Menschen in Ahlen und Umgebung. So bräuchten beide keine Sorgen zu haben, ein Nachtlager zu finden.

Seit dreieinhalb Jahren schon ist der Geselle aus Hersbruck bei Nürnberg unterwegs. Erst zwei Jahre Wanderschaft hat der Zimmerer Pius Triendl aus Tirol auf dem Buckel. Auch er kann nur Gutes über die Gastfreundschaft in Westfalen berichten.