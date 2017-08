Drei kleine „starke Männer“ auf dem Plakat, Christiane Busmann und Stephan Us laden zum Hausfest des Bürgerzentrums Schuhfabrik am 2. September ein. Foto: Sabine Tegeler

Von Sabine Tegeler

An wen wohl diese drei kleinen „starken Männer“ im Leopardenfell und mit stolzem Blick erinnern? Christiane Busmann denkt an drei mächtige Politiker, überlässt es schmunzelnd aber doch dem Betrachter, wen oder was er darin sieht.

Keine Frage: Das Plakat, mit dem das Bürgerzentrum Schuhfabrik zu seinem Hausfest am Samstag, 2. September, einlädt, ist ein Blickfang. „Wem gehört die Welt?“ ist es überschrieben, um mit dem schwarz herausgehobenen „Uns“ von „Unser Hausfest“ gleich eine Antwort zu geben. Und galant überzuleiten, worum sich an diesem Nachmittag alles dreht: um Zugehörigkeit nämlich.

Die Büz-Geschäftsführerin stellt die Aktion am Mittwochvormittag nicht alleine vor. Ihr zur Seite steht Stephan Us, Künstler aus Münster und maßgeblich beteiligt an der Konzeption des Hausfestes. In einem großen Programm, das ab 16 Uhr durch eine Vielfalt an Angeboten besticht, soll die Zugehörigkeit einen zentralen Platz haben. „Das Thema wollen wir mit vielen Menschen aufgreifen“, sagt Christiane Busmann. Wobei, so Stephan Us, das Ziel sei, dass die Gäste immer wieder für einen Moment eine andere Zugehörigkeit erleben.

Zugehörig oder nicht – die Fotoausstellung „Der Schleier“ von Boushra Almutawakel lässt beispielsweise Spielraum für solche Gedankenspiele. Die jemenitische Fotokünstlerin hat den Hijab, das Kopftuch, als zentrales Motiv gewählt, setzt ihn auch durchaus ironisch und kreativ in Szene. Die Ausstellung auf der „etage eins“ wird um 16.15 Uhr eröffnet.

Ab 17 Uhr warten auf die Gäste viele verschiedene Spielarten zum Thema Zugehörigkeit: eine Fotobox zum Beispiel, Gespräche und eine Plakataktion. Zeitgleich startet ein erster Musikblock mit Musikern aus dem Umfeld der Schuhfabrik auf drei Bühnen.

„In different together“ ist der Titel einer Performance auf dem Büz-Parkplatz, bei der es, so Stephan Us, „keine Zuschauer gibt“. Alle werden einbezogen, Angst muss aber niemand haben: „Es tut auch nicht weh“, verspricht Christiane Busmann lachend, und lädt Gruppen, die gerne mitmachen und Teil einer Performance sein wollen, ein: „Nachbarschaften, Vereine oder sonstige Gruppen können sich bei uns dafür anmelden.“

Nach zwei weiteren Musikblöcken um 19.30 Uhr und 21 Uhr startet um 22 Uhr ein besonderes musikalisches Highlight: DJane Ipek aus Berlin ist, so Christiane Busmann, „weltweit bekannt und weltweit unterwegs“. Sie sorge mit einem Sound aus türkischen und asiatischen Melodien, mit Balkanbeats und westlichem Elektro für ein maximales Hör- und Tanzvergnügen. Denn wo spüre man Zugehörigkeit, wenn nicht beim gemeinsamen Tanzen, fragen die beiden Hausfest-Initiatoren. Christiane Busmann: „Es ist für uns ja ganz selten, dass wir eine DJane im Haus haben. Wir wollen das versuchen und dachten: Das gönnen wir uns jetzt mal.“

Der Eintritt zum Hausfest ist frei, Speisen und Getränke gibt es reichlich. Eingebettet in das Fest ist übrigens auch die Vorstellung der Neugestaltung der Fensterfront zum Parkplatz. Das zentrale Thema dabei, liegt wohl auf der Hand: Zugehörigkeit.