Beim 32. Ahlener Stadtfest am ersten Juli-Wochenende sorgten sie für ein buntes Bild – die Poolnudeln und Flip-Flop-Luftmatratzen über dem Marktplatz vermittelten pures Urlaubsfeeling. Die Stadt hat die nicht mehr benötigte Dekoration anschließend der Bädergesellschaft „vermacht“. Diese möchte jetzt den Ahlener Kindern eine Freude bereiten und die Requisiten am Freitag, 4. August, an die jungen Gäste des Freibades verlosen. Alle Kinder, die an diesem Morgen das Freibad am Bürgermeister-Corneli-Ring besuchen, erhalten am Eingang eine Losnummer. Pünktlich um 11 Uhr wird dann mit der Verlosung gestartet. Es sind rund 60 Flip-Flops und gut 50 Poolnudeln zu gewinnen. Jeweils im Wechsel wird entweder eine Poolnudel oder eine Luftmatratze verlost.