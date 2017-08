Ein Alleinunfall an der Beckumer Straße beschäftigte am Donnerstag kurzzeitig Polizei und Rettungsdienst. Einer Frau war übel geworden, so dass sie mit ihrem Pkw einen Baum touchierte. Die 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Christian Wolff

Mit leichten Verletzungen wurde am Donnerstag eine 58-jährige Ahlenerin ins St.-Franziskus-Hospital eingeliefert. Sie war mit ihrem Pkw gegen einen Baum gefahren.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 13.40 Uhr mit ihrem blauen Opel „Agila“ auf der Beckumer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 sei ihr jedoch übel geworden, gab sie später gegenüber den Beamten an. Sie wollte noch rechts am Straßenrand halten, kam jedoch zu spät auf die Bremse, so dass eine der vorderen Achsen von einem Baum erfasst und umgeknickt wurde. Der Pkw war daraufhin nicht mehr fahrbereit.