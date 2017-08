Von Sabine Tegeler

Der Drang zum Anfassen, Zugreifen, Drüberstreichen lässt nicht nach. Kein Wunder, denn die Werke im zweiten Teil der Intermezzo-Ausstellung des Kunstmuseums bieten sich in ihrem Material förmlich dafür an. Im wahrsten Sinne des Wortes förmlich.

Am Sonntag, 6. August, wird „Intermezzo 2017 Farbe & Körper im Raum“ eröffnet. Zu sehen sind in der Doppelausstellung „Skulptur & Zeichnung“ von Werner Pokorny im Neubau des Hauses und „An den Rändern“ von Michael Cleff im Altbau.

Zwei verschiedene Ausstellungen, so formuliert es Dagmar Schmidt vom Kunstmuseum, „die miteinander nichts zu tun haben, aber doch in Verbindung miteinander treten“. Die unterschiedlichen Werkstoffe der beiden Künstler – Pokorny Jahrgang 1949, Cleff Jahrgang 1961 – bildeten einen „tollen Kontrast“.

In der Tat: Werner Pokorny begrüßt die Besucher mit der dreiteiligen Skulptur „Wheel“ aus dem Tropenholz Khaja, bearbeitet mit einer Motorsäge und jedes Teil 350 bis 400 Kilogramm schwer. In ihnen und in den weiteren Exponaten finden sich bestimmte Motive immer wieder: Haus und Schale zum Beispiel. Oder auch Durchblick und Spiel. „Es gibt kaum einen Bildhauer, der so arbeitet“, ist Museumsdirektor Burkhard Leismann begeistert von den einfachen Mustern, den einfachen Perspektiven, die Pokorny schafft.

Skulpturen aus Stahl, die in etlichen Städten in der ganzen Welt als Kunst im öffentlichen Raum wirken, stehen zum einen im Kontrast zu den Holzarbeiten, zeigen zum anderen aber doch wieder die Lieblingsthematik des Künstlers.

" „Ich habe vorher eine Töpferlehre in Garmisch-Patenkirchen gemacht.“ Michael Cleff "

Während Burkhard Leismann Pokorny und seine durchaus archaische Formgebung auf die Seite der klassischen Bildhauerei stellt, besteche die Keramikkunst von Michael Cleff durch eine völlig unterschiedliche Handhabung des plastischen Gestaltens.

Michael Cleff aus Bochum sitzt, so sagt er selbst, oft zwischen zwei Stühlen. Er werde mit seinen keramischen Arbeiten fälschlicherweise in die Nähe des Kunsthandwerks gerückt, wobei ihn wiederum die Kunsthandwerker auch „komisch“ beäugten.

Cleff arbeitet mit Ton, der gebrannt wird und spricht am liebsten von „Steinzeug“. Warum gerade dieses Material, das zu Cleffs Studienzeiten in den 90ern in der Kunstszene eher verpönt war? „Ich habe vorher eine Töpferlehre in Garmisch-Patenkirchen gemacht“, erklärt der Künstler mit einem Schmunzeln. Der Werkstoff habe ihm gefallen, die Erstellung von Gefäßen und Aschenbechern irgendwann aber nicht mehr.

75 Werke Cleffs aus den vergangenen sieben Jahren zeigt das Kunstmuseum unter dem Titel „An den Rändern“ – über 50 plastische Arbeiten, ergänzt durch Zeichnungen, die sich meist als Frottagen, also Abriebe der Skulpturformen, darstellen, aber dennoch eigenständige Bildwerke sind.

Eröffnet wird „Intermezzo 2017 Farbe & Körper im Raum“ am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr. Es sprechen die Kunsthistorikerin Dr. Sandra del Pilar aus Soest sowie Burkhard Leismann.