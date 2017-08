Anwohner meiden aus Angst die dunkle Unterführung. Kinder können die angebotenen Spielplätze nicht nutzen. Und der Jugendecke fehlt die Akzeptanz. Der SPD-Ortsverein Nord-West-Vorhelm übt Kritik am Quartier rund um die Sekundarschule und fordert eine Neuüberplanung.

Von Silke Diecksmeier

Der SPD-Ortsverein Nord-West-Vorhelm rückt das Quartier rund um die Sekundarschule in den Fokus. Schon Anfang Juli haben die Genossen den Bereich innerhalb ihrer Reihe „ SPD in Bewegung“ näher in Augenschein genommen (die „AZ“ berichtete). Dabei sind einige Schwachpunkte zutage getreten.

„Drei Dinge sind hier ganz entscheidend“, sagt der stellvertretende SPD-Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Richter, der die Problematik als Anwohner aus eigener Erfahrung kennt. Die Unterführung, die die Jahnstraße mit dem Bürgermeister-Corneli-Ring verbindet, ohne dass der Konrad-Adenauer-Ring überquert werden muss, sei ein offensichtlicher Angstraum. „Wir sind da durchgegangen. Da merkt man sofort, dass das nicht richtig ist“, sagt Richter und fordert gemeinsam mit Thomas Kozler, Vorsitzender des Ortsvereins, eine ausreichende Beleuchtung, Reinigungsmaßnahmen und die Wieder-Installation von Sperrbügeln. Diese würden die Radfahrer zum Abbremsen zwingen, so dass ein großes Gefahrenpotenzial gebannt sei.

Ein zweiter Punkt, den die SPD kritisiert, ist die Spielplatzsituation im Quartier. Nachdem der Spielplatz Sedanstraße/Schlütingstraße abgebaut worden ist, seien laut städtischem Konzept die Schulhöfe zu nutzen. Während die Sekundarschule ihren abschließt, ist an der Marienschule das Fußballspielen verboten. Die Folge sind spielende Kinder auf der Straße. „Das ist viel zu gefährlich“, gibt Kozler zu bedenken. Zudem sei im Zuge der geplanten Neubebauung der Jahnwiese damit zu rechnen, dass weitere Familien zuziehen, so dass mehr Spielflächen gebraucht würden.

Auch die Jugendarbeit im Quartier sei ausbaufähig, vor allem da die Jugendecke Nord in der Vergangenheit mehrfach umgezogen sei. „Wir haben hier nichts etabliertes“, ärgert sich Richter und ergänzt: „Hier ist ewig nichts passiert.“ Nun gebe es zwar viele kleine Planungen. Doch das große Konzept fehlt weiterhin. Der Ortsverein Nord-West-Vorhelm wünscht sich deshalb eine „koordinierte und gemeinsame Neuüberplanung“ des Quartiers, auch in Bezug auf die entstehenden Bauflächen auf der Jahnwiese. Der dementsprechende Antrag ist der Ratsfraktion der Ahlener SPD zugegangen. Sie wird sich in der kommenden Fraktionssitzung damit beschäftigen.