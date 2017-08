Die Initiative Rock am Schacht nutzte ein Wochenende in Winterberg, um die nächsten Veranstaltungen zu planen.

Bereits zum siebten Mal haben die Mitglieder der Initiative „Rock am Schacht“ ein Planungswochenende im Ahlener Schullandheim in Winterberg verbracht. Trotz des vorwiegend regnerischen Wetters waren neben den obligatorischen Workshops auch Outdoor-Aktivitäten angesagt. Natürlich durften die abendlichen Musiksessions ebenfalls nicht fehlen.

Im kommenden Halbjahr werden drei Veranstaltungen in der Lohnhalle der Zeche „Westfalen“ stattfinden. Am 21. Oktober gibt eine neu formierte Gruppe um den Ahlener Lehrer Bernd Hermann ihre Visitenkarte ab. Der Bandname „Algy‘s Heirs“ entlehnt sich aus dem Roman „Ernst sein ist alles“ von Oscar Wilde. Die Gruppe wird Klassiker der Blues- und Rocktradition in neuem Gewand präsentieren. Die zweite Band des Abends bringt Rocksongs auf die Bühne, heißt „Spurwechsel“ und kommt aus Dortmund.

Der 25. November soll wieder einmal den Hardrock-Fans gewidmet werden. Mit der Lippstädter Gruppe „Boldhead“ und „Deaf Chixx“ aus Oelde wird die Lohnhalle kräftig durchgeschüttelt.

„Rockin‘ Christmas“ am 16. Dezember ist dann getragener und festlicher, vor allem aber akustisch ruhig. Neben den Bands „Winnetoussis“, „C.U.B.“ und „Roots“ konnte der Gospelchor „Voices of Joy“ gewonnen werden.

Abschied nehmen wollen die Organisatoren von den Sessions im Anschluss an die Auftritte der Bands. Dafür werden den Gruppen längere Spielzeiten eingeräumt.

Im Jahr 2018 geht die Veranstaltungsreihe „Rock am Schacht“ bereits in ihr zehntes Jahr. Zum Jubiläum dürfen sich die Freunde der Rockmusik auf einige Überraschungen freuen.

In der freien Zeit während der Klausurtagung im Heinz-Lenfert-Haus wurde erstmals der Winterberger Schluchten- und Brückenpfad begangen. Trotz des Regens hatten alle viel Spaß, auch im Anschluss bei einem feucht-fröhlichen Grillabend. Unerwarteter Besuch machte dann einen kurzen Stopp am Schullandheim: Die Enkelin des Namensgebers Heinz Lenfert, aus Herne angereist, sah sich zum ersten Mal das Haus an, das den Namen ihres Opas, des früheren Ahlener Bürgermeisters, trägt.