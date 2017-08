Eigentlich hatte die Bädergesellschaft zur Verlosung der Stadtfest-Deko mit mehr Andrang gerechnet. Aber: So gab es für jedes Kind am Freitag eine Flip-Flop-Luftmatratze.

Von Martin Feldhaus

Kaum waren sie da, waren sie schon wieder weg: Die Flip-Flop-Luftmatratzen, die noch zum Stadtfest karibisches Flair auf den Marktplatz brachten, sorgen nun für einen exquisiten Badespaß bei 60 Kindern. „Wer will noch mal, wer hat noch nicht?“ lautete nämlich das Motto am Freitagvormittag als die Stadtfest-Deko im Freibad an ihre neuen jungen Besitzer übergeben wurde.

Jedes Kind, das zum Schwimmen kam, erhielt am Eingang eine Losnummer und konnte so eine der begehrten Matratzen gewinnen. Glück für die kleinen Wasserratten: Da exakt so viele Kinder wie Flip-Flops da waren, erhielt kurzerhand jeder Besucher ein Erinnerungsstück an das 32. Ahlener-Stadtfest.

Fotostrecke: Flip-Flop-Spektakel im Freibad Fotostrecke Foto: Martin Feldhaus

„Alle Kinder werden auch einen Flip-Flop bekommen“, verkündete Thomas Schliewe, Leiter der Bädergesellschaft, unter aufkommendem Jubel der Kids die frohe Botschaft.

Die Mädchen und Jungen rissen Schwimmmeister Bastian Asthoff im Anschluss die begehrten Stücke geradezu aus den Händen. Und dann nichts wie ab ins Wasser damit. Über eine Luftmatratze zum „Chillen“, sofern der Sommer noch mal Fahrt aufnimmt, freuten sich auch Julie, Yara und Leni. Und wie fanden sie die ganze Aktion? „Toll“, lautete das einstimmige Votum der drei Mädchen. Daumen hoch also für die Bädergesellschaft.

Ein gemischtes Fazit der Deko-Verlosung zog hingegen Thomas Schliewe. „Wie bekommen wir die Leute ins Freibad?“, formulierte er eine Frage, die die Bädergesellschaft sich schon seit längerer Zeit stellt. Insofern sollte die Verlosung der Deko ein Anreiz sein und als Plattform dienen. Deshalb habe man eigentlich „gedacht, dass mehr Kinder kommen“, betonte Schliewe. So konnte sich aber am Freitag jeder kleine Besucher über einen Flip-Flop freuen. „Die, die gekommen sind belohnen wir gerne“, zeigte sich insoweit auch Schliewe zufrieden.