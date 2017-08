Von Ralf Steinhorst

Fußball ist nicht nur für Jungs da und so hat sich Innosozial der fußballbegeisterten Mädchen angenommen. Der Mädchenfußball steht hier auf den Säulen Mädchenfußball-AG, Fußballassistentinnenausbildung, Mädchenfußballturniere und Mädchenfußballcamp. Das Camp läuft seit Donnerstag auf dem Lindensportplatz und 37 Mädchen nehmen teil.

Es ist die bereits dritte Auflage und das Organisationsteam hat sich die Erfahrungen der ersten Turniere zunutze gemacht. Waren im vergangenen Jahr die Stunden eines Camptages verlängert, das Camp dafür aber auf zwei Tage verkürzt worden, kommen die Mädchen in diesem Jahr wieder drei Tage zusammen, trainieren und spielen von 10 bis 16 Uhr. So werden Konzentrationsschwierigkeiten vermieden.

Die Mädchen sind im Alter zwischen sieben und 13 Jahren, sieben Mädchen haben Migrationshintergrund. „Das Fußballcamp soll ja auch der Integration dienen“, nennt Martin Temme vom Kooperationspartner Rot-Weiß Ahlen als Ziel. Zusammen mit zehn weiteren Trainern und Betreuern der Frauenabteilung von RWA hat er die sportliche Leitung inne.

Für den Teilnahmebetrag wird dabei eine ganze Menge geboten. So bekommt jede Spielerin einen Ball, ein Trikot und eine Trinkflasche, die mit nach Hause genommen werden dürfen. Dazu gibt es Wasser und Mittagessen in der Mensa des Städtischen Gymnasiums. Obendrauf kommt noch ein Kinobesuch im „Cinema“. Die Mädels schauen sich „She’s The Man“ an. Der Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) unterstützt das Projekt finanziell.

Gleich zum Auftakt am Donnerstag dürfen die jungen Kickerinnen die Fußballkünste von Ex-Bundesligaspielerin Nina Wertmüller bestaunen. Die hat sich nach ihrer Karriere inzwischen als Fußball-Freestylerin etabliert und erklärt dem Ahlener Nachwuchs, wie man die Fußballtricks am besten hinbekommt.

Für Samstag ist dann am Nachmittag das Abschlussturnier geplant, bei dem neben drei Mädchenteams auch das Betreuerteam und eine Elternauswahl mitmischt. So hofft Martin Temme neben der Talentsichtung auch einen guten Kontakt zu den Eltern zu bekommen und so besser dafür werben zu können, dass Fußball im Verein dauerhaft eine schöne Sache für die Mädchen sein kann.