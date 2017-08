Von Christian Wolff

Von der Ferienzeit war in der Bäckerei Haake bislang nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Kunden standen in den vergangenen Tagen Schlange wie sonst nur zu Stoßzeiten am Morgen. „Wir hatten durchweg gut zu tun“, sagt Annegret Haake am Tag vor der letzten Schicht. „Ich habe das Gefühl, viele haben sich noch einmal ordentlich mit den Waren eingedeckt, die ihnen am besten schmecken.“

Der 5. August ist Stichtag für das Ende einer Ära an der Beckumer Straße 170. Das verbliebene Team hat eigens für diese Stunden T-Shirts drucken lassen. Jeder Kunde soll nach Möglichkeit eine Rose bekommen, für die Kinder gibt‘s einen Becher Süßigkeiten. „Zwischen 5.30 und 10 Uhr läuft der Verkauf ganz normal“, sagt die Bäckerei-Chefin. „Danach geben wir unsere Backwaren gegen eine kleine Spende aus.“ Der Sondererlös soll dem Förderverein der benachbarten Paul-Gerhardt-Kirche zugute kommen, zu der viele familiäre Bande bestehen. Parallel dazu steigt vor dem Ladenlokal eine „Streuselkuchenparty“. Bis ca. 14 Uhr wird auch ein Bierwagen seine Hähne öffnen.

Dabei werden Michael und Annegret Haake sowie Sohn Jörg auch einen Blick zurück auf die Geschichte ihres Traditionsbetriebes werfen, den Kurt Haake einst gegründet hat. Nach seiner Vertreibung aus Schlesien wagte der Bäckergeselle in der Wersestadt den Neuanfang. Am 22. Oktober 1945 eröffnete er am Finkensteg seinen Betrieb. Im Jahr 1958 erfolgte die Verlagerung der Backstube an die Beckumer Straße, wo sie bis heute steht. Zum 1. August 1969 trat Michael Haake bei seinem Vater eine dreijährige Lehre an, die er am 31. Juli 1972 abschloss. Im Dezember 1975 legte er die Meisterprüfung ab. Im Jahr 1977 – Vater Kurt war inzwischen verstorben – übernahm er die Bäckerei, in der bis 1989 auch Lebensmittel angeboten wurden.

Jörg Haake begann nach dem Abitur 1997 am St.-Michael-Gymnasium eine Bäckerlehre in Ostenfelde und war auch drei Monate in einer Konditorei in Herzebrock tätig. Im Jahr 2002 folgte die Meisterprüfung, 2003 wurde der damals 26-Jährige Betriebswirt des Handwerks.

Sein verstorbener Opa Kurt sei ihm immer ein Vorbild gewesen, verrät Jörg Haake im Gespräch mit der „AZ“. Passend zum 70-jährigen Bestehen der Bäckerei wollte er längst in die Fußstapfen des Gründers getreten sein. „Seit der Grundschulzeit stand für mich fest, dass ich Bäcker werde“, erinnert er sich. Daran habe auch ein Praktikum in einer Schreinerei nichts geändert.

Doch die längst besiegelte Übernahme wurde durch eine schwere Krankheit des Juniorchefs jäh gestoppt. Monatelange Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte prägten die Zeit danach. Die Eltern machten alleine weiter und verkündeten vor einem Jahr ihren Abschied.

Doch ein Teil der „Haake-Ära“ wird auch bei Familie Zimmermeier, die das Ladenlokal nach gründlicher Renovierung in wenigen Wochen neu eröffnet, auf dem Tresen liegen. Auf Wunsch zahlreicher Kunden werden einige der gut gehüteten Rezepte vertrauensvoll weitergegeben . . .