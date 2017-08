Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Sicher ist, dass sich unbekannte Täter am Freitagabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Dolberg verschafft haben. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 4. August, zwischen 17.30 und 23.05 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus auf dem Heinz-Loermann-Weg in Dolberg ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume, anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut sind zurzeit noch nicht möglich, so die Polizei. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Heinz-Loermann-Wegs in Dolberg gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache unter der Telefonnummer 96 50 oder der E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.