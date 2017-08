Auch in diesem Jahr bilden die Stadtwerke Ahlen wieder eine talentierte Nachwuchskraft aus: Maren Röttger hat am 1. August ihre Berufsausbildung als Industriekauffrau begonnen.

Sie lernt in den kommenden drei Jahren alle wichtigen Fähigkeiten und Inhalte, die sie als angehende Industriekauffrau braucht.

Gemeinsam mit Susanne Albertfrickenstein (Personalleiterin) begrüßte Uwe Friedrichs (Leiter Kaufmännische Dienste) die neue Auszubildende: „Als wichtiger Arbeitgeber in Ahlen legen wir großen Wert auf die Ausbildung junger Menschen. Wir bieten einen gelungenen Jobeinstieg und eine langfristige berufliche Perspektive“, so Friedrichs. „Unser Unternehmen setzt auf vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten und konnte in den vergangenen Jahren allen Azubis einen festen Job anbieten.“ Darüber hinaus gebe es eine faire Vergütung nach Tarif, sichere Arbeitsplätze sowie einen umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutz, ergänzte Susanne Albertfrickenstein.

Friedrichs: „Unsere Azubis finden bei ihrem Jobeinstieg ein attraktives und abwechslungsreiches Programm vor. Wir freuen uns, wenn viele von ihnen langjährige Mitarbeiter werden. Die Auszubildenden von heute sind unsere qualifizierten Fachkräfte von morgen.“

Ab dem 1. November nehmen die Stadtwerke für das Ausbildungsjahr 2018 Bewerbungen der angehenden kaufmännischen Auszubildenden entgegen.