Auf die 21 Neueinsteiger warten in ihrer Einführungsphase verschiedene Gruppenarbeiten, die den Teamgeist stärken. Foto: Kaldewei

Kaldewei setzt seine Tradition als Ausbildungsbetrieb weiter fort. Für 21 junge Männer und Frauen beginnt jetzt das neue Ausbildungsjahr bei Kaldewei. 13 von ihnen erlernen einen technischen Beruf. Acht Neueinsteiger absolvieren eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium. Personalreferentin Stefanie Knitt begrüßte gemeinsam mit dem gesamten Ausbildungsteam die Nachwuchskräfte am ersten Tag ihrer Einführungsphase im Kaldewei Kompetenz Center (KKC).

Stefanie Knitt wünschte allen einen erfolgreichen Start in den neuen Lebensabschnitt und betonte in ihrer Rede: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den vielen jungen Nachwuchskräften. Sie sind die Zukunft unseres Unternehmens und gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte von Kaldewei fortschreiben.“

Die 21 Neuankömmlinge werden in zehn verschiedenen Berufen ausgebildet. Im technischen Bereich starten zwei Industriemechaniker, ein Werkzeugmechaniker, ein Technischer Produktdesigner, zwei Fachkräfte für Metalltechnik, drei Elektroniker sowie vier Verfahrensmechaniker. Des Weiteren beginnen in diesem Jahr drei Industriekaufleute, eine Fachkraft für Lagerlogistik sowie vier Duale Studentinnen und Studenten mit den Studienschwerpunkten Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik und International Business die fundierte theoretische und praktische Ausbildung.

„Wir freuen uns über die vielen jungen Nachwuchskräfte, die wir in den nächsten Jahren bei uns im Unternehmen in den verschiedensten Berufsfeldern ausbilden werden. Besonders erfreulich ist, dass wir unseren ehemaligen Auszubildenden Deniz Al und Tim Heinert nach ihrer erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung in unserem Unternehmen ein Stipendium für ein Kooperatives Ingenieurstudium anbieten können“, betonte Dieter Werner, Technischer Ausbildungsleiter bei Kaldewei.

Zur Erleichterung des Übergangs von der Schule in das Arbeitsleben nehmen alle Berufsanfänger auch in diesem Jahr wieder an einer spannenden Einführungsphase teil. Kaldewei möchte seinen Nachwuchskräften dadurch anfängliche Unsicherheiten und Ängste nehmen und sie mit theoretischen und praktischen Schulungen intensiv auf das Arbeitsleben vorbereiten.

Die ersten Tage stehen ganz im Zeichen des Kennenlernens. Durch gemeinsame Aktivitäten, wie beispielsweise eine Radtour durch Ahlen mit anschließendem Grillen auf dem Zechengelände sowie einem Gesundheitstag, sollen sich die Neueinsteiger von Beginn an als vollwertiges Mitglied des Unternehmens fühlen. Erste praktische Erfahrungen können die Auszubildenden zudem bei der Herstellung einer Minibadewanne und einer Lok in dem neuen und modernen Ausbildungszentrum von Kaldewei sammeln. Verschiedene Gruppenarbeiten stärken den Teamgeist und das Wir-Gefühl. Auf dem Plan stehen außerdem noch ein Betriebsrundgang und eine Werksrallye durch die Produktionsstätte.