Die „Phil-Seeboth-Band“ bot am Freitagabend rockigen, balladenhaften Blues. Der Abend war lau, der Vollmond ein passender Gast am Himmel. Leider traute sich nur ein ganz kleiner Besucher zum Tanz vor die Bühne. Foto: Reinhard Baldauf

Beste Voraussetzungen für „Tralla-City“ am Freitag auf dem Marktplatz – ein lauer Sommerabend und der Fast-Vollmond tauchte Ahlens „gute Stube“ in ein angenehmes Licht. Und dazu eine Band, die sich hören lassen konnte.

Die „Phil-Seeboth-Band“ aus Münster bot handwerklich toll gemachten Blues-Rock. Schade, dass wegen der vielen anderen Veranstaltungen in der Umgebung und möglicherweise auch wegen der Baustelle auf dem Marktplatz nur eine überschaubare Anzahl an Besuchern den Weg zu „Tralla-City“ gefunden hatte.

Dröhnte der erste Song noch in den Ohren, waren Lautstärke und Sound anschließend nahezu perfekt. Sänger und Gitarrist Phil Seeboth bot zusammen mit Keyboarder Hanno Jenkel, Bassist Falk Maneke und Felix Lohmann am Schlagzeug eine überzeugende Leistung auf der ganzen Linie. Da ist es kein Wunder, dass dieses groovige Quartett längst kein Geheimtipp mehr ist.

Einen Kritikpunkt gab es aber doch: Die Ansagen waren oft nicht richtig zu verstehen. Auf jeden Fall arbeitet die Band an einer CD mit dem Titel „Devil Get My Soul“, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Auch einen der ganz Großen der Blues-Szene brachte die „Chris Seeboth Band“ zu Gehör: Eric Clapton. Aber auch Tom Petty war vertreten.

Der rockige Blues klang mal sehr hart und dann auch mal etwas balladenhaft. Das machte den Reiz des zweistündigen Konzerts aus. Die „Phil-Seeboth-Band“ spielte ohne Pause durch und kam ohne Zugabe nicht von der Bühne. Das Publikum spendete immer wieder Szenenapplaus, war sonst jedoch eher zurückhaltend. Nur ein „junger Mann“ wagte sich zum Tanzen vor die Bühne.

„Tralla-City“ sollte auf jeden Fall mit diesem Weg weitermachen. In Ahlen und Umgebung gibt es mehr als nur Cover- oder Oldie-Bands, wie das Beispiel am Freitag gezeigt hat.

