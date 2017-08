Dichtes Treiben trotz des Regenwetters: In und an der Bäckerei Haake war am letzten Verkaufstag einiges los. Neben Stammkunden gaben sich viele Nachbarn und Freunde die Klinke in die Hand. Foto: Christian Wolff

Die Bäckerei Haake an der Beckumer Straße 170 hat am Samstag endgültig ihre Tore geschlossen. Treue Kunden, Handwerker und Freunde nutzten die Gelegenheit, sich von Bäckermeister Michael Haake, Ehefrau Annegret sowie dem bekannten Bäckereiteam zu verabschieden.

Von Christian Wolff

Die ersten Kunden waren noch gar nicht im Bett. Sie kamen am frühen Samstagmorgen nach einer Kneipentour zur Beckumer Straße, um sich beim Bäcker Haake gleich mit Frühstück einzudecken. Andere hatten bereits eine geruhsame Nacht hinter sich, als sie sich in die lange Schlange vor dem Verkaufsraum einreihten, die in den darauffolgenden Stunden nicht mehr abreißen sollte.

Die letzte Schicht ist gelaufen. „Unter Volldampf“, wie es eine Mitarbeiterin beschrieb. Für das Team in der Backstube und hinter der Theke verlief der Vormittag alles andere als ruhig und besinnlich. Hunderte Kunden, Nachbarn und Freunde waren mit lobenden Worten, kleinen und großen Geschenken gekommen, um sich von Michael und Annegret Haake, deren Sohn Jörg Haake sowie vielen bekannten Gesichtern des Traditionsbetriebs an der Beckumer Straße zu verabschieden. Der lange angekündigte letzte Tag – nun war er nach gut 70 Jahren da.

„Es ist wirklich unglaublich, was hier los ist“, konstatierte der scheidende Chef angesichts der vielen Menschen, die sich trotz des starken Regens rund um sein Geschäft tummelten. „Der Himmel weint – dem Anlass angemessen“, sagte Julia Beier, die hier nicht nur für ihre Familie, sondern auch für die nahe Paul-Gerhardt-Schule regelmäßig Brot und Brötchen eingekauft hat. „Das ist mein gewohnter Weg am Morgen“, meinte auch Matthias Harman.

Blechweise ging der Abschieds-Streuselkuchen über den Tresen – dokumentiert durch ein WDR-Fernsehteam. „Damit hat uns eine Kundin überrascht“, wusste Michael Haake. Und jeder, der mit vollen Tüten das Geschäft verließ, bekam von Annegret Haake eine gelbe Rose in die Hand gedrückt.

Fotostrecke: „Letzte Schicht“ bei Bäckerei Haake Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Um 10 Uhr gingen die Kassenlichter aus. Alles, was jetzt noch in den Regalen lag, war für eine kleine Spende zu bekommen. Der Erlös geht an den Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche.

Immerhin blieb für alle Beteiligten der Trost, dass an selber Stelle unter Zimmermeiers Regie auch künftig frische Backwaren angeboten werden. Michael und Annegret Haake sehen ebenso das Positive: Endlich mal ausschlafen, öfter mal feiern gehen, Urlaub machen oder Zeit mit den Kindern und Enkelkindern verbringen. Das alles sei in den vergangenen Jahren viel zu kurz gekommen.