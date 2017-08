Von Christian Wolff

Barbara und Peter Fliegener sind fassungslos: Die Ferienzeit wollten sie nutzen, um sich mit ihrem Enkel auf dem Vorhelmer Abenteuerspielplatz zu vergnügen, doch daraus wurde nichts. Abgebautes Gerät, Bauzaun, Stolperfallen und Unrat fanden sie vor – und zogen verärgert wieder ab.

„Wir konnten nur staunen, wie sich die Anlage seit unserem letzten Besuch verändert hat“, sagt Barbara Fliegener. „Wo ist denn die Seilbahn?“, habe der Enkel gefragt. „Leider konnten wir ihm diese Frage nicht beantworten.“ Gerade diese Seilbahn sei seit Jahren die Attraktion dieses Spielplatzes gewesen. „Eigentlich gerade passend für Kinder im Spielplatzalter“, findet Peter Fliegener. „So verschwinden nach und nach klammheimlich einige der schönsten Spielflächen in Vorhelm.“

Doch nicht nur das: In Anlehnung an „Bob, der Baumeister“ wurde das Klettergerüst mit der Rutsche vor einiger Zeit mit einem Bauzaun umgeben. „Mögliche Verletzungsgefahren sind wohl einkalkuliert“, glaubt der Großvater. Der Spielplatz glänze zudem mit Erdhaufen und Stolperfallen in der Pflasterung. „Nicht nur, dass der Spielplatz am Friedhof schon seit langem nur noch als Hundeklo benutzt wird, dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, dass auch der Abenteuerspielplatz in dieser Weise umfunktioniert wird“, glaubt Barbara Fliegener. „Wo sollen unsere Kinder und Enkelkinder zukünftig spielen? Der Berliner Park wird als Vorzeigeobjekt hergerichtet. Aber in den Randgebieten wird alles abgebaut, was abzubauen geht.“

Auch andere Besucher des Abenteuerspielplatzes fragen sich nach dem Grund für das Entfernen einiger Spielmöglichkeiten. Im Rahmen des Spielflächenkonzepts der Stadt Ahlen wurde der Erhalt und die Pflege der Anlage in unmittelbarer Nähe zur Pfarrkirche eigentlich zugesagt, erinnern sich betroffene Eltern und fragen sich, warum der Rückbau und die Sperrung des Kletterturms nicht längst öffentlich besprochen wurde. Peter Fliegener betont: „Pflege und Erhalt müssen kontinuierlich fortgeführt werden. Sonst bleibt eben nur noch die Möglichkeit, alles abzureißen. Und nicht jede Familie hier in Vorhelm kann ihre Kinder nach Ahlen zum Spielen bringen.“