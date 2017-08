Von Martin Feldhaus

Das Startsignal ertönt mit einem lauten, schrillen Ton und sieben hochmotivierte Piloten sprinten zu ihren Fliegern. Beim „Air Combat“ auf dem Modellflugplatz des MFC Ahlen haben sie am Samstag und Sonntag keine Zeit zu verschenken. Denn je länger die kleinen, wendigen Flieger nach dem „Le-Mans-Start“ in der Luft sind, desto mehr Punkte gibt es im Kampf um die 15. Deutsche Meisterschaft in den Klassen „ EPA“, „WW1“ und „WW2“.

Um die Titel ringen die Flieger mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Jagd auf den matierenden Deutschen Meister Stefan Kuner aus Lörrach (in den Klassen „EPA“ und „WW2“) ist eröffnet. Ein Sturzflug hier, ein waghalsiges Ausweichmanöver dort. Und ab und zu kracht es auch mal ordentlich, da eine Kollision in der Luft bei dieser Wettkampfform nahezu unvermeidlich ist. „Die Schadenfreude ist hier auch ein bisschen Unterhaltungsträger“, erklärt MFC-Vorsitzender Dr. Ulrich Kund mit einem Schmunzeln. Sei‘s drum, die Pilotin Kristina Seubert aus Feucht bei Nürnberg nimmt es mit Humor.

„Man sollte besser keine zu emotionale Bindung zu seinem Flugzeug aufbauen“, sagt sie lächelnd im Gespräch mit der „AZ“. Trotz des einen oder anderen Bruchs stellen die 26 Teilnehmer ihr ganzes fliegerisches Können unter Beweis und beeindrucken damit die Zuschauer, die reihenweise in die Bauernschaft Nienholt gekommen sind. Hunderte Besucher sind es, die den Weg zum Flugplatz oftmals mit einer Fahrradtour verbinden und von den Piloten fliegerische Leckerbissen geboten bekommen. Die gibt es nicht nur während der Deutschen Meisterschaften, sondern auch in den Pausen, wo die MFC-Mitglieder ihre Prunkstücke in Aktion präsentieren. Einer der Blickfänger schlechthin ist hierbei Bernhard Schwartes „Bücker Jungmann“. Ein Eigenbau, in dem unzählige Arbeitsstunden stecken. Eine Leidenschaft, die fast mit den Händen zu greifen ist. „Das Erfolgserlebnis, wenn das Ding fliegt ist einfach astrein“, betont Schwarte, warum er an seinem Doppeldecker im Maßstab eins zu drei so hängt. Doch das Kunstfliegen der größeren Modelle ist nicht der einzige Höhepunkt an diesem Wochenende.

Fotostrecke: „Air Combat“ beim Modellflugclub Ahlen Fotostrecke Foto: Martin Feldhaus

Imposante Bilder entstehen auch beim Nachtfliegen der Piloten am Samstag nach Sonnenuntergang. Vor dem Mond lassen die Piloten illuminierte Maschinen kreisen, was für eine ganz besondere Atmosphäre sorgt.

Bei den „Air-Combat“-Fliegern stimmt auch der Zusammenhalt außerhalb des Getümmels in der Luft beim Wettbewerb. Und so sitzen sie am Samstag noch lange zusammen und diskutieren über die Wettbewerbe. „Da ist hier eine sehr angenehme Atmosphäre für die Piloten“, lobt Stefan Kuner den Ausrichter MFC-Ahlen. Eine Auszeichnung die das Organisations-Team des MFC an den ganzen Verein weiterreicht. „Der ganze Verein hat voll dahinter gestanden und es waren alle zur Stelle“, betont Jürgen Feldhaus.