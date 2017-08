Der Pokal als Trophäe: Beim Hobbyturnier am Sonntag hatten die Mannschaften eine Menge Spaß. Am Ende setzte sich nach spannenden Duellen das „Ultimate Team“ durch und feierte den Sieg mit Kind und Kegel.. Foto: Martin Feldhaus

Von Martin Feldhaus

Am Freitagabend war die Jagd nach den Pokalen eröffnet. Doch bei der 11. Auflage des „Närrischen Fußballturniers“ der KG Neustadt hatten die Teams auch abseits des Platzes ein tolles Wochenende. „Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Platz und bei der dritten Halbzeit“, hatte BAS-Vorsitzender Christian Weirowski den kickenden Narren am Freitagabend mit auf den Weg gegeben. Und die setzten genau das um.

Auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks Nord ging es bei den Turnieren äußerst fair zu und nach den Spielen diskutierten und feierten die Karnevalisten gemeinsam an Bierwagen und Grillstand. Närrischer Frohsinn und sportliche Betätigung: Das passte am Wochenende perfekt zusammen. Dementsprechend zufrieden zeigte sich die KG Neustadt als Ausrichter. „Wir hatten eine tolle Kameradschaft auf und neben dem Platz“, betonte Neustadt-Vorsitzender Uwe Lüggert. Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft hätten erneut „derbe mit angepackt“, um das Turnier über drei Tage hinweg zu stemmen. Mit Erfolg. Denn nach den Spielen zog Organisator Thorsten Schnitzmeier ein positives Fazit. Es sei „ein sehr harmonisches Turnier ohne Diskussionen mit dem Schiedsrichter“ gewesen. Und auf dem grünen Rasen ging es zudem sportlich und fair zu. Lediglich eine ohne Einwirkung eines Gegenspielers zustande gekommene Verletzung gab es zu verzeichnen.

Die Plätze auf dem Siegertreppchen gingen beim Turnier am Samstag an den „FC Hammer Norden“ (3. Platz) die „Norden(er) Jungs“ (2.) und den Sieger vom „FC Muskelkater“, die einen solchen am nächsten Tag gespürt haben dürften. Bei der Ü 30 gewann der „Hammer Norden“ vor „Langst 03“ und den „Frankfurt Bonames“. Am Sonntag konnte nach den Spielen, die allesamt über zehn Minuten gingen, das „Ultimate Team“ unter großem Jubel den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Zweiter wurde der „FC Hollywood“, Dritter der „FC Hammer Norden“.

Doch einen kleinen Wehrmutstropfen gab es trotz des erfolgreichen Turnieres schon: Das Regenwetter am Samstag machte den Organisatoren beim Kinderprogramm einen kleinen Strich durch die Rechnung. So musste ein Besuch der Feuerwehr abgesagt werden und auch die Hüpfburg gab es erst am Sonntag. Dafür sorgte aber die KG Neustadt beim Kinderschminken für gute Laune. Und das auch im nächsten Jahr? „Für das nächste Mal habe ich schon wieder einiges in petto“, erklärte Thorsten Schnitzmeier, dass die Planungen für 2018 schon laufen.