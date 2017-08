Ernte wie im Jahr 1957: Theo Wedepohl ist auf seinem „Massey-Harris“ ganz in seinem Element. Der Spitzname „Gurke“ ist dabei durchaus sympathisch gemeint.. Foto: Martin Feldhaus

Wenn Theo Wedepohl auf seinen „Massey-Harris“ steigt, ist das nicht nur reine Freude an alter Technik. Es ist auch ein Stück Jugenderinnerung. Jetzt war der Vorhelmer wieder mit dem historischen Mähdrescher unterwegs und half am Laakenhof bei der Ernte.

Von Martin Feldhaus

„ Es macht einfach richtig Spaß, solche Gurken zu fahren“, sagt Theo Wedepohl. Dabei klingt er hocherfreut. Gurke? Eigentlich trifft das auf seinen „Massey-Harris“, Typ 630 aus dem Jahre 1957, gar nicht zu. Denn der historische Drescher mäht und mäht und mäht. Damals wie heute.

„Er drischt nach wie vor sehr sauber“, verdeutlicht Wedepohl, dass Kunden mit dem nostalgisch anmutenden Gefährt nach wie vor zufrieden sind. Und so kam es zum Wochenende nach zweijähriger Pause mal wieder zum Einsatz, als Wedepohl mit dem „Massey-Harris“ auf dem Laakenhof zwischen Neubeckum und Enniger für Inhaber Reinhold Hövelmann eine Fläche von 0,4 Hektar drosch.

Während der Arbeit ertönt hierbei ein urtümliches Knattern des Gefährts aus einer Zeit, als die Landwirtschaft noch eine ganz andere war. Während der Drescher sich durch das Feld arbeitet und die Körner vom Stroh trennt, fängt Christoph Matthias, Auszubildender beim Laakenhof, das Getreide der Sorte Triticale auf.

Wo heute längst große Korntanks die menschliche Arbeitskraft ersetzt haben ist beim Massey-Harris noch echte Handarbeit gefragt. „Einer drischt und der andere füllt die Körner in Säcke“, verdeutlicht Reinhold Hövelmann (Inhaber des Laakenhofes), dass beim Mähdreschen früher Teamwork angesagt war. Für seinen Auszubildenden ist die Fahrt auf der „Gurke“ eine ganz neue Erfahrung. „Im Vergleich zu heutigen Mähdreschern ist der fast kleinbäuerlich“, beschreibt Matthias die Arbeit mit dem Oldtimer unter den Mähdreschern. Der wartet mit einer Spannweite von 1,50 Metern auf (normal sind heutzutage sechs Meter) und bringt ganze 22 PS mit auf das Feld. Ein Nachteil? Nicht unbedingt. „Bei diesem kleinen Mähdrescher fühle ich mich freier und kann mehr selber machen“, erklärt Matthias.

Ein weiterer Vorteil der geringen Größe: Die Maschine kann auch problemlos kleinere Flächen bewirtschaften, für die die heutigen Gefährte nicht immer geeignet sind. Und so ist es auch am Freitag auf dem Laakenhof.

„Die Fläche, die wir dreschen, hat eine enge Zufahrt, so dass ein großer Drescher gar nicht hinfahren könnte“, verdeutlicht Reinhold Hövelmann. Er lässt Theo Wedepohl alle zwei Jahre mit seiner „Gurke“ eine Fläche auf dem Laakenhof dreschen. Warum? Da sind sich alle Beteiligten einig:

Neben den durchaus vorhandenen Vorteilen der kleinen Dimensionen macht das auch eine Menge Spaß. „Es hat einfach was “, versucht Wedepohl das Gefühl in Worte zu packen. Im Jahre 1967 sei er in die Lehre gegangen, berichtet er im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Der historische Mähdrescher begleitet ihn seitdem. Ab und zu muss das gute Stück dann wieder ran.