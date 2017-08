Von Dierk Hartleb

Auf die Skulptur im Garten von Werner Pokorny muss das Kunst-Museum schweren Herzens verzichten. „Wir haben es noch versucht“, sagte Museumsdirektor Burkhard Leismann am Sonntagmorgen bei der Begrüßung zur Eröffnung von „Intermezzo Teil II“, aber der Beginn der Umgestaltungsarbeiten am Haus zum 15. Juli habe das Vorhaben schlicht unmöglich gemacht. Was nicht ausschließt, dass eine Arbeit des Bildhauers zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt wird, wenn der Stadtpark neu gestaltet werden soll.

Bis dahin müssen die Besucher der Doppelausstellung, deren zweiten Teil der Bildhauer Michael Cleff mit seinen Keramiken bestreitet, mit den skulpturalen Arbeiten aus Holz und Kortenstahl Pokornys im Neubau des Museums Vorlieb nehmen. Deren Wirkung ist allerdings derart imposant, dass die Teilnehmer der Vernissage ins Schwärmen gerieten. Leismann bescheinigte den Arbeiten des in Ettlingen bei Karlsruhe arbeitenden Künstlers Kraft, Stärke und eine eindringliche Präsenz.

Mit einer beeindruckenden Konsequenz bearbeitet Pokorny immer wiederkehrende Grundformen wie Haus, Schale und Gefäß als Sinnbilder für die Gegenstände und Dinge, die das unser Leben bestimmen und mit denen wir uns umgeben. Zugleich gestaltet der Bildhauer mit der Kettensäge als bevorzugten Werkzeug aus großen Platten oder Kugeln archaisch anmutende Zeichen, die zuweilen an Logos erinnern.

In reizvollem Kontrast zu den meist großformatigen Skulpturen stehen die kleinformatigen Plastiken aus Keramik, die der in Mülheim an der Ruhr beheimatete Michael Cleff im Altbau des Museums präsentiert. Dabei erinnern die plastischen Arbeiten Cleffs auch an Gebrauchsformen und Architektonisches ohne dass sie einen Zweck erfüllen. Cleff beschränkt sich auf eienen ebenfalls wiederkehrenen Kanon geometrischen Grundformen wie Reckteck, Quadrat, Kreis und Elispse.

An den Anfang ihrer Betrachtungen zum Werk Cleffs stellte Sandra del Pilar, Kunsthistorikerin und Künstlerin, einen Satz von Leonardo da Vinci über die Kunst und ihre Wirkung auf den Betrachter. Das enthüllte Kunstwerk beraube ihn der Freiheit der Phantasie, entschädige ihn aber dafür mit der Wirkung des Kunstwerks.

Cleffs Keramiken seien keinem bestimmten Zweck unterworfen und beanspruchten doch die ganze Aufmerksamkeit des Betrachters. Die Geometrie des Künstlers werde nicht von Zahlen bestimmt, sondern folge eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ablesbar werde in ihren aber eine bestimmte Zeit, die so etwas wie die Lebenszeit beschreibe. Ihre analytische Betrachtung heutiger Sehgewohnheiten angesichts der vorherrschenden Bilderflut fand beim Publikum großen Anklang.