Ziel erreicht: die Zeche „Westfalen“ in Ahlen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wird am Vormittag von MdB Bernhard Daldrup und SPD-Kreisgeschäftsführer Thomas Dahlmann empfangen. Foto: Ulrich Gösmann

Besser konnte es für die Sozialdemokraten in Ahlen und im Kreis Warendorf nicht laufen: Mit Sigmar Gabriel begrüßte der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup, zugleich Kreisvorsitzender seiner Partei, zusammen mit 400 Gästen in der Lohnhalle der Zeche Westfalen den amtierenden Bundesaußenminister. Der zeigte sich in Bestform und sprach in vielem nicht nur Parteimitgliedern aus der Seele.

Von Dierk Hartleb

Ausdrücklich stellte sich Gabriel vor den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und verteidigte ihn gegen den Vorwurf, er habe seine Rede zu VW-Krise in den USA vorher von den Juristen des Volkswagenkonzerns prüfen lassen. „Es wäre fahrlässig gewesen, wenn er es nicht getan hätte“, erklärte Gabriel mit Blick auf das, was womöglich im juristischen Streit mit der US-Justiz auf dem Spiel gestanden habe.

Zugleich warnte der Redner davor, im Zuge der Betrugsvorwürfe gegen die deutsche Autoindustrie, den Diesel- und Ottomotor „das Kind mit dem Bade auszuschütten“. Die Industrie habe eine Schlüsselfunktion und sei nicht so ohne Weiteres zu ersetzen. „Ich bin auch kein Freund von Fahrverboten“, setzte Gabriel hinzu, denn damit treffe man die Falschen. Was nicht passieren dürfe, dass der Steuerzahler für die Fehler der Unternehmen in Regress genommen werde. Das sollten die bezahlen, die es verbockt hätten. Kein gutes Haar ließ der Redner an den Bossen und ihrer Selbstgefälligkeit. „Von den Typen, die das gemacht haben, wären alle schon weg“, sagte Gabriel, denn in der Politik wehe ein härterer Wind.

Auf die Frage, wie sich die Bundesregierung gegenüber der Türkei und ihrem nationalistischen Kurs verhalten sollte, plädierte der Bundesaußenminister zunächst für Zurückhaltung. Es sei richtig gewesen, den Ton gegenüber der türkischen Regierung und ihrem Präsidenten zu verschärfen. Aber man dürfe Erdogan nicht mit dem türkischen Volk gleichsetzen, wie der knappe Ausgang des Referendums gezeigt habe. Es sei ebenfalls unsinnig, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen, denn dann verfüge man über keine Möglichkeit mehr, die in türkische Gefängnissen einsitzenden Deutschen konsularisch zu betreuen. Gabriel machte keinen Hehl aus seiner Überzeugung, dass er die Türkei in der Zeit „seiner politischen Tätigkeit“ nicht in der EU sieht. „Erdogan entfernt sich von Europa“, hielt Gabriel fest und plädierte stattdessen für ein Zollabkommen mit der Türkei. Für den Fall, dass Erdogan wie angekündigt ein Referendum zur Wiedereinführung des Todesstrafe durchführe lasse, seien die Beitrittsverhandlungen allerdings sofort beendet.