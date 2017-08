Eingehüllt in Rauch: Während der Löscharbeiten war nur noch wenig von der Ballenpresse zu sehen. Sie hatte sich bei Erntearbeiten in der Bauerschaft Schäringer Feld im Nordosten Vorhelms aus ungeklärten Gründen entzündet. Die anfangs schwarze Rauchsäule hatte daraufhin viele Anwohner in Sorge versetzt. Foto: Christian Wolff

Eine Presse für Strohballen, die in der Bauerschaft Schäringer Feld bei Erntearbeiten im Einsatz war, ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Eine schwarze Rauchsäule sorgte in der Umgebung für einiges Aufsehen.

Von Christian Wolff

„ Was ist denn da im Schäringer Feld los?“ – Diese Frage beschäftigte am Montagabend zahlreiche aufmerksame Vorhelmer. Während sich viele Dorfkinder in Abenteuerlust aufs Fahrrad schwangen oder neugierig in die Bauerschaft liefen, hatten viele Eltern angesichts der schwarzen Rauchsäule, die im Nordosten des Dorfgebiets aufstieg, gewisse Sorgen.

Doch die Sorgen waren unbegründet, denn die Feuerwehr hatte das Corpus Delicti schnell erreicht und ebenso zügig im Griff: Eine Strohballenpresse, die sich auf einem Feld neben dem Hof Bruland befand, hatte gegen 20 Uhr Feuer gefangen und stand beim Eintreffen der rund 20 Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Erste Versuche der Helfer, die gerade mit Erntearbeiten beschäftigt waren, den Brand selbst per Feuerlöscher einzudämmen, waren zuvor fehlgeschlagen.

Um 20.15 Uhr wurden sowohl der Löschzug Vorhelm als auch die Ahlener Hauptwache alarmiert. Die Polizei rückte ebenfalls ins Wibbeltdorf auf. Gut 20 Minuten später konnte Feuerwehr-Einsatzleiter Raphael Eustermann Entwarnung geben: „Feuer aus!“

Die Ballenpresse, die sich im Eigentum eines Landwirts aus Enniger befand, war jedoch nicht mehr zu retten. Von ihr blieb letztlich ein Stahlgerippe mit verschmolzenen Reifen übrig, das wohl nur noch Schrottwert hat. Der Neuwert des Erntegeräts betrug nach Angaben der Beteiligten vor Ort rund 20 000 Euro.

Ballenpressen dienen dazu, in der Landwirtschaft anfallendes Heu, Stroh oder Grassilage zu Ballen zu pressen. So kann das Ganze platzsparend gelagert werden. Ballenpressen werden in der Regel von einem Traktor gezogen und über eine Zapfwelle angetrieben.

Warum das Gerät in Brand geriet, stand nach Einsatzende nicht eindeutig fest. Sowohl Überhitzung als auch ein Kraftstoffleck könnten das Feuer verursacht haben, vermutet die Feuerwehr.