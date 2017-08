Offenbar hatte er das Stopp-Schild nicht gesehen, als er in die Kreuzung einfuhr. Dadurch hat der 81-jährige Ahlener, der am Dienstagnachmittag mit seinem blauen Opel „Corsa“ auf dem Westfalendamm unterwegs war, einen Unfall verursacht, bei dem neben ihm selbst ein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt wurde.

Von Christian Wolff

Wie die Polizei ermittelte, war der Senior gegen 16.15 Uhr auf dem Westfalendamm in Richtung Weststraße unterwegs. Als er die Friedrich-Ebert-Straße überquerte, erfasste er einen schwarzen VW „Touran“, in dem ein 42-jähriger Ahlener am Steuer saß. Der Kombi wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert und landete schließlich seitlich liegend auf dem Geh- und Radweg vor dem Parkplatz am Lindensportplatz.

Die Feuerwehr, die neben einem Löschfahrzeug mit zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug ausgerückt war, kümmerte sich um die Erstversorgung der Verletzten und streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab.

Der 81-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde zur Stabilisierung durch Ersthelfer zunächst auf einem herangeschafften Stuhl platziert. Der 42-jährige Unfallbeteiligte musste sich nach seiner Befreiung aus dem umgestürzten Fahrzeug zusätzlich wegen eines gebrochenen Fingers behandeln lassen.

Der Opel „Corsa" des 81-jährigen Unfallverursachers. Foto: Christian Wolff

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für einige Zeit unpassierbar.