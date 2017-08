Von Andreas Große Hüttmann

Voneinander lernen, Erfahrungen austauschen, gemeinsam an Projekten arbeiten und am Ende für beide Ortsteile mehr erreichen: Das sind die Ziele, die sich die beiden Fördervereine „ Raestruper Gemeindehaus“ und „Kulturgut Samson“ aus Tönnishäuschen vorgenommen haben. Am Dienstagabend fand ein erstes Treffen in lockerer Runde statt.

„Wir haben viele Gemeinsamkeiten“, sagte Manfred Inkmann, Vorsitzender des Raestruper Vereins, nach der Zusammenkunft. Ähnliche dörfliche Strukturen seien in beiden Ortsteilen vorhanden, etwa jeweils eine Kapelle und annähernd gleiche Einwohnerzahlen. Dass infrastrukturelle Komponenten wie Supermarkt oder Apotheke fehlen, spielt den Akteuren bei Förderanträgen in die Karten, denn die Stärkung des ländlichen Raums kann nur durch Treffpunkte und Kommunikationszentren gelingen. Insofern soll der Kontakt weit über den Erfahrungsaustausch hinausgehen. Gemeinsame Aktionen sind bereits angedacht, zudem weitere Kontakte der Vorstände untereinander.

Mit einer Führung durch das historische Samson-Ensemble, dessen Geschichte sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, leitete Willi Wienker, Vorsitzender des Tönnishäuschener Vereins, die Kooperation ein. Fachkundige Unterstützung leistete dabei Pastor Hermann Honermann, mit dem die Gruppe auch einen Abstecher zur benachbarten St.-Antonius-Kapelle – 1752 erbaut – unternahm, die dem Ortsteil einst seinen Namen gab. Als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) war auch Josef Remmert mit von der Partie.

Wolfgang Graf von Ballestrem (r.) vom Verein „Raestruper Gemeindehaus" ließ sich bei einem Rundgang die Pläne des Vereins „Kulturgut Samson" erläutern. Foto: Andreas Große Hüttmann

„Die Zusammenarbeit ist sinnvoll, denn jeder Verein ist dem anderen in einem Teilbereich einen Schritt voraus, so dass wir sehr gut voneinander lernen können“, sagt Christian Wolff, Schriftführer des Vereins aus Tönnishäuschen. Denn während den Raestrupern noch das nötige „Dach über dem Kopf“ fehlt, das der „Kulturgut“-Verein bereits hat, sind die Raestruper beim Thema „Dorfentwicklungskonzept“ und der Generierung von Fördergeldern führend.

Um die Vorstandsmitglieder beider Vereine auf einen gleichen Kenntnisstand zu bringen, wurden zu Beginn beide Projekte in kurzen Bildpräsentationen vorgestellt.

Zustande gekommen war der Kontakt über Wolfgang Graf von Ballestrem, Vorstandmitglied in Raestrup und mittlerweile in Tönnishäuschen wohnhaft.