Artistin Thamar Hampe verbindet Zirkustechniken mit clowneskem Bewegungstheater.Furchtlos und ulkig: Zwei Schiffbrüchige sind die Protagonisten der Straßentheaterproduktion „Castaways“ der spanischen Truppe „La Industrial Teatrera“, die am Freitag auf dem Marktplatz gastiert. Foto: Jörn Neumann

Mit internationalem Straßentheater geht die Sommerreihe „Tralla-City“ am Freitag, 11. August, in ihre nächste Runde. Der Marktplatz wird dann erneut von einer langen Tafel gesäumt sein, denn die Veranstalter laden wieder zum Weißen Picknick ein, bei dem jeder nach Lust und Laune seine Leckereien mitbringen kann. Los geht‘s um 20 Uhr.

Die Produktion „Castaways“ der spanischen Truppe „La Industrial Teatrera“ erzählt zärtlich und humorvoll die Geschichte von zwei Schiffbrüchigen, die sich furchtlos und ulkig in der neuen Situation treiben lassen. Sie treffen aufeinander, lernen sich kennen und suchen spielend nach . . . ja, wonach eigentlich? Ein poetisches Stück über das Verlassen der Heimat, das Reisen und Ankommen. Das Stück lebt vom Austausch mit dem Publikum und ist ein Tribut an alle (Reisenden), die einmal Schiffbruch erleiden mussten – delikat und lustig!

„Castaways“ funktioniert dabei ohne Sprache. Gesten, Blicke und Lächeln übernehmen die Kommunikation. Ein rührendes Theaterstück für Kinder und Erwachsenen gleichermaßen.

Ein theatralischer Balanceakt auf dem Drahtseil ist hingegen die Darbietung „Folivórus“ des „Rope Theatres“. Hierin verbindet Artistin Thamar Hampe geschickt Zirkustechniken mit clowneskem Bewegungstheater. Als bizarr-lustige Figur bewegt sie sich zwischen Anziehungskraft und Schwerelosigkeit. Ein spannendes Spiel mit dem Gleichgewicht, gegensätzlichen Polen und kunstvollen Tricks. Ein Tanz auf dem Seil voll bezaubernder Artistik und clownesken Momenten.

Die musikalische Begleitung des „Weißen Picknicks“ der Marktplatzwirte der „Zisterne“, des „Café Stubs“ sowie des „El Alba Español“ in Ahlen übernimmt mit bluesiger Live-Musik „The Swedish Man“. Die Besucher sind eingeladen, mit ihrem Picknickkorb an der langen Tafel von 20 Uhr bis Mitternacht Platz zu nehmen. Dazu werden Getränke in Bühnennähe angeboten.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist wie immer frei. Die von der Stadt Ahlen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) zusammengestellte Sommerprogrammreihe „Tralla-City“ wird durch die Sparkasse Münsterland-Ost, die Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen e.V., die Marktplatzwirte sowie das Kultursekretariat Gütersloh und das Land NRW unterstützt. Mehr Informationen zum Programm gibt es beim Kulturbüro der Stadt Ahlen unter Telefon 5 94 72.