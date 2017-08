Von Ulrich Gösmann

Standardfragen wie diese sind an diesem Standort überflüssig: Wann denn die Arbeiten abgeschlossen seien? Matthias Thiemeyer, Bauleiter bei der Firma Lodenkemper, lacht: „Zum Ferienende.“ Und schiebt umso amüsierter hinterher: „Müssen wir ja wohl auch!“

Falls nicht, würde es eng auf dem wohl wichtigsten aller Pausenhöfe, die sich inzwischen um die Städtische Sekundarschule legen. Was von dem noch da ist, was vor den Ferien noch da war, bringt der Leiter der städtischen Grünflächenabteilung, Jörg Pieconkowski, am Mittwochmorgen auf den Punkt: „Eigentlich nichts“.

Mehr Baustelle als Pausenhof. Die Beete werden zu Ruhezonen. Foto: Ulrich Gösmann

Ein Maximum der 2000 Quadratmeter großen Freifläche sind in dieser Woche Schotterpiste – und Grundlage für ein tragbares, zeitgemäßes Konzept, das immerhin 190 000 Euro koste. Warum nicht alles beim Alten bleiben konnte? „Hier lagen noch alte Waschbetonplatten und Klinkerpflaster“, erklärt Pieconkowski. Letzteres auf einer zehn Zentimeter dicken Sanddecke. Drei Zentimeter seien – wenn überhaupt – normal. Die Folge: zu viel Spiel, zu viele Verschiebungen, Absenkungen – und großflächige Pfützen nach Niederschlägen. Dazu die Mensa, die erst vor ein paar Jahren an den Platz andockte und zentraler Anlaufpunkt für alle ist, die Appetit haben. Der kürzeste Weg führte – rein theoretisch – über Pflanzbeete, die plötzlich im Wege standen. Die werden nun neu sortiert und kehren mit Kirschlorbeer und Säulenhainbuche zurück. Flankiert von Bänken als Ruhezonen – ähnlich derer an der Barbarschule. Und auch das Mini-Spielfeld für den Pausen-Kick ähnelt dem der Grundschule im Ostenstadtteil. Der Kunststoffrasen wird auf einer Spezialmatte in Höhe der Mensa auf dem neuen Betonpflaster ausgerollt und mit einem Käfig umschlossen. Soll verhindern, dass so mancher Schuss übers Ziel hinaus geht und auf dem Konrad-Adenauer-Ring landet.

Runde Sache: Der Platz für den Drehteller zeigt Konturen. Foto: Ulrich Gösmann

Rund geht‘s in den Pausen künftig auch auf einem neuen Drehteller. Radius: drei Meter. Zudem kehren die beliebten Basketballkörbe wieder auf den dann komplett neuen Schulhof zurück.