Die Aufkleber des Maklers entlang der Fensterfront sind nicht mehr aktuell. Der Leerstand von Blumen Risse ist vergeben. Mit „TQ Moden“ kehren in Kürze alte Mieter zurück.

Von Ulrich Gösmann

Räumungsverkauf – dahinter steht für „TQ Moden“ in diesem Sommer nicht nur ein Kollektions-, sondern auch ein Seitenwechsel im Herzen der Ahlener Fußgängerzone. Im Laufe des Septembers zieht der Textilist in den Leerstand von Blumen Risse. Raus aus dem schmalen Schlauch zwischen Kamps und Kodi – rüber in die einladene Breite.

„Die Fläche ist größer. Wir haben mehr Front“, sagt Bao Khanh Le, der den Store zusammen mit seiner Frau Thank betreibt. Ihr neuer Standort ist den Les übrigens bestens vertraut. Vor 15 Jahren waren sie hier bereits Mieter, nachdem Herrenmoden Muer schloss. Drei Jahre später dann der Umzug schräg rüber in die aktuellen Räume.

„TQ Moden“ wechselt in der Ahlener Fußgängerzone die Seiten. Foto: Ulrich Gösmann „TQ Moden“ wechselt in der Ahlener Fußgängerzone die Seiten. Foto: Ulrich Gösmann

Die Fläche vergrößert sich nun um ein Drittel auf 120 Quadratmeter. In einem Shop-in-Shop-System wird auch das Nagelstudio „US Nails & Beauty“ mit Micro-Blading, Lidschatten-Tattoos und Fußpflege integriert. Zudem verjüngt sich das Modesortiment.

Seit drei Jahren betreibt Bao Khanh Le auch das „Katana“ mit asiatischen Spezialitäten in der Klosterstraße.

Blumen Risse hatte sich im Frühjahr aus Ahlen verabschiedet. Als Grund nannte das Unternehmen mangelnden Umsatz.