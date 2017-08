Von Silke Diecksmeier

Ein Zufall brachte Karl Pichol auf den entscheidenden Einfall. „Am Strand bei Swakopmund in Namibia fielen mir beim Fotografieren Muster im Sand auf, die von den verschiedenen Farben des Sandes herrührten“, erzählte er von den Anfängen seiner „Sandbilder“. Diese können sich Interessierte seit gestern im Foyer des St.-Franziskus-Hospitals an der Robert-Koch-Straße ansehen. Etwa 25 Bilder sind dort ausgestellt und zogen schon bei der Ausstellungseröffnung zahlreiche Kunstbegeisterte an.

„Man denkt manchmal, sie wären auf den Mond geflogen und hätten dort fotografiert“, schilderte Dr. Thomas Haug, ärztlicher Direktor am Ahlener Krankenhaus, die Eindrücke bei der Betrachtung der Werke. Dabei sind die Fotografien allesamt auf der Erde entstanden, mal in Namibia, mal auf Sylt, mal auf Rügen.

Bearbeitet hat Karl Pichol sie jedoch am heimischen Computer. So verstärkte er den Kontrast und arbeitete auf diese Weise die Konturen schärfer heraus. Auch mit den Farben spielte er und erreichte damit, dass ein und dasselbe Motiv jeweils verschiedene Charaktere erhält. Um den Besuchern der Ausst ellung dieses Phänomen zu verdeutlichen, hängt an manchen Stellen ein Motiv in zwei unterschiedlichen Farbgebungen direkt ne­benein­an­der. Nur die Struktur habe der 72-Jährige nie verändert.

„Man glaubt gar nicht, dass es Sand ist. Es sieht sehr virtuell aus“, bestätigt Dr. Thomas Haug bei der Ansicht der Bilder und beginnt sogleich mit den Besuchern zu diskutieren, was darauf zu sehen ist. Während er in einem einen Sandsturm zu erkennen glaubt, ist es bei einem anderen ein Vulkanausbruch. „Ich habe den Bildern extra keine Namen gegeben, damit das die Fantasie der Betrachter nicht einschränkt“, freut sich Pichol über die vielen möglichen Assoziationen.

Karl Pichol und Dr. Thomas Haug. Foto: Silke Diecksmeier

Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Oktober zu besichtigen. Zudem stehen die Bilder zum Verkauf. Der Erlös kommt der „Aktion Benjamin“ zugute, mit deren Hilfe Kinder aus Krisengebieten in Ahlen behandelt werden. Vermittelt werden diese Kinder vom Friedensdorf Oberhausen, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.

„Ich möchte pro Motiv nicht mehr als fünf Bilder verkaufen“, sagt Pichol und nennt einen Mindestwert von 25 Euro. „Aber niemand ist böse, wenn es mehr wird“, erinnert der Künstler an den guten Zweck.

Wer Interesse hat, kann sich an der Information für den Kauf eines Bildes vormerken lassen oder den Künstler direkt unter der Telefonnummer 18 51 kontaktieren. Dieser ist auch offen für Größenveränderungen.