Komplett dunkel sind seit Donnerstagvormittag die Lichtsignalanlagen vor dem Bahnhof. „Nach erster Rücksprache mit der für die Wartung beauftragten Fachfirma ist das leider keine Sache, die schnell beseitigt werden kann“, sagt Ansgar Drees von den Ahlener Umweltbetrieben.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge fallen die Lichtsignalanlagen wegen der aufwendigen Instandsetzungsmaßnahme wahrscheinlich bis Mitte der kommenden Woche aus. „Fahren Sie also in den folgenden Tagen noch etwas vorsichtiger und umsichtiger als gewohnt“, appelliert Ansgar Drees an alle – auch diejenigen - die zu Fuß vor dem Bahnhof unterwegs sind.