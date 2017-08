Kinderolympiade und mehr: 73 Mitarbeiter von LR Health & Beauty engagierten sich in diesem Jahr bereits ehernamtlich für Kinder in Ahlen. Foto: Dario Ronge

Eine Mordsgaudi war jetzt die kleine Kinderolympiade am „Lunch-Club“, an der 30 junge Leute teilgenommen haben. Und es gab noch weitere Aktionen, die von der Firma LR unterstützt wurden.

Der wohltätige Einsatz der Mitarbeiter von LR Health & Beauty wächst weiter: In diesem Jahr engagieren sich 73 freiwillige Helfer und unterstützen 26 Aktionen für Ahlener Kinder und Jugendliche.

Zustande kommt dieses Engagement im Rahmen des LR-Projekts „Hands On!“, mit dem der Duftriese aus dem Olfetal die ehrenamtlichen Einsätze seiner Belegschaft unterstützt. Jeder Mitarbeiter erhält eine Stundengutschrift und kann sich für acht Stunden pro Jahr freistellen lassen. Für das Jahr 2017 werden so insgesamt rund 400 Stunden ehrenamtliches Engagements zusammenkommen. „Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr so viele Kollegen dabei sind und wir unsere Hilfe für Kinder hier in Ahlen weiter ausbauen können“, betont Dr. Thomas Stoffmehl, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR Health & Beauty.

Seit 2015 erweitert LR seine finanzielle Unterstützung für den „Lunch-Club“ um die Vermittlung von Ehrenamtlichen. Sie organisieren und begleiten Freizeitangebote für Kinder. Im August stehen beispielsweise eine Schnitzeljagd in der Langst, eine Kanutour, ein Kochwettbewerb oder ein Besuch auf dem Erlebnisbauernhof in Warendorf auf dem Programm. Das bisherige Highlight war die Kinderolympiade im Juli, an der 30 Kids teilgenommen haben. Fünf LR-Mitarbeiter haben gemeinsam verschiedene Stationen – wie Sackhüpfen, Eierlaufen oder Korbwerfen – im Garten des „Lunch Club“ aufgebaut, die die Kinder in Gruppen durchlaufen haben. Die Olympiade fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt.

„Der Tag mit den Kindern hat enorm viel Spaß gemacht. Ich finde es toll, dass LR unser ehrenamtliches Engagement unterstützt und wir die Projekte hautnah kennenlernen“, erläutert Jil Heuser, Auszubildende bei LR. Sie hat sich bei der Kinderolympiade engagiert und bereits zum zweiten Mal bei „Hands On!“ mitgemacht.

Auch Markus Möhl, Vorsitzender des „Lunch Club“, ist begeistert von der Unterstützung: „Ich finde es großartig, dass ein Unternehmen seinen Mitarbeitenden diese Möglichkeit gibt und sich damit vor Ort sozial engagiert. Unseren Kindern im ,Lunch-Club‘ kommt es wirklich zugute, dass sie so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt bekommen.“

Seit diesem Jahr kooperiert LR auch mit der Stadt Ahlen. Zwölf Mitarbeiter unterstützen soziale Projekte – wie beispielsweise die 29. Auflage der Mammut-Ferienspiele im Sportpark Nord. Auch im städtischen Projekt „Brückenbauer gesucht“ engagierten sich zwei LR-Mitarbeiter und halfen mit ihren Sprachkenntnissen aus. Sie übersetzten Elterngespräche in Schulen in die bulgarische und polnische Sprache.

Mit großer Freude und großem Engagement bei „Hands On!“ dabei: Jil Heuser unterstützte in diesem Jahr die Kinderolympiade im Garten des „Lunch-Clubs“.