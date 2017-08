Von Christian Wolff

Das Pflaster verschwindet – zumindest so lange, bis die Ortsdurchfahrt für Kanalbauarbeiten erneut aufgerissen wird. Am kommenden Dienstag, 15. August, starten die Ahlener Umweltbetriebe mit den Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn vor der St.-Antonius-Kapelle in Tönnishäuschen. Im Zuge dieser Maßnahme muss die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt werden. Für die Buslinien R 33, S 35 und R 51 wird eine Ersatzhaltestelle an der Einmündung Eichengrund eingerichtet, teilt die Verwaltung mit. Die Buslinien werden über die Straße Eichengrund geleitet, um dort zu wenden. Die Verantwortlichen bitten um Beachtung der dazu nötigen Halteverbote im Eichengrund. Die Vollsperrung wird für die Dauer von einer Woche vorgenommen.