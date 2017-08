Schäferhunde der Landesgruppe Westfalen kämpfen am letzten August-Wochenende im Ahlener Sportpark Nord um die Meistertitel in den Kategorien „Internationale Prüfungsordnung“ (IPO) und „Agility“.

Etwa 80 Hunde werden am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, vorgeführt. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger übernommen.

Die IPO-Prüfung der Stufe 3 (höchste Stufe) ist eine Vielseitigkeitsprüfung, bestehend aus Fährtenarbeit, Unterordnungsleistung und Schutzdienst. Die Fährtenarbeit findet auf landwirtschaftlichem Gelände statt. Die Hunde müssen dabei eine etwa 600 Schritt lange Spur verfolgen, die eine dem Hund fremde Person gelegt hat. Auf die Fährte werden von dem Fährtenleger in unregelmäßigen Abständen drei Gegenstände, die als verloren gelten, abgelegt. Der Hund muss durch eindeutiges Verhalten anzeigen, dass er diese Gegenstände gefunden hat.

Die Unterordnungsübungen werden je nach Teilnehmerzahl am Samstag wie am Sonntag ab etwa 9 Uhr im Sportpark vorgeführt. Die Hunde müssen ihren Führern in verschiedenen Gangarten (Normalschritt, Laufschritt, langsamer Schritt) stets freudig auf der linken Seite in Kniehöhe folgen. Des Weiteren müssen sie sich aus der Bewegung heraus auf Kommando hinsetzen, hinlegen oder stehenbleiben. Ein Bringholz ist zu apportieren auf ebener Erde, im Freisprung über eine Ein-Meter-Hürde sowie über eine 1,80 Meter hohe Kletterwand. Auf Kommando hat sich der Hund in gerader Richtung zu entfernen, bis er durch das Kommando „Platz“ zum Hinlegen aufgefordert wird.

Der Schutzdienst beinhaltet nachgestellte Situationen aus dem Diensthundewesen. Der Hund muss auf Weisung seines Führers ein Gelände ablaufen, um in einem Versteck einen Scheintäter aufzuspüren, und durch Verbellen sein Auffinden anzeigen. Wenn der Scheintäter versucht zu fliehen, ist diese Flucht vom Hund zu vereiteln. Beim Abtransport des Scheintäters hat der Hund in einem bestimmten Abstand diesem mit seinem Hundeführer zu folgen. Bei einem Angriff auf den Hundeführer hat der Hund diesen Überfall zu verhindern. Auch diese Übungen werden auf dem Sportplatz zu sehen sein.

Der Verein weist Interessierte darauf hin, dass die Hunde für diese Übungen über den Beutetrieb ausgebildet werden. Der Schutzarm des Scheintäters ist für den Hund die Beute, um diese kämpft der Hund. Ein Hund, der den Scheintäter an anderer Stelle als an diesem Schutzarm fassen sollte, würde sofort disqualifiziert.

Alle teilnehmenden Hunde mussten sich vorher durch mehrere Prüfungen mit Erreichen von Mindestergebnissen qualifizieren.

Auf dem Nebenplatz findet der „Agility“-Wettkampf statt. Bei dem aus England stammenden Hundesport muss das Team „Mensch / Hund“ in möglichst kurzer Zeit und fehlerfrei einen aus bis zu 21 Hindernissen bestehenden Parcours bewältigen. Da gibt es beispielsweise einen schmalen Laufsteg, eine Kletterwand, Wippen, Reifen, Viadukt und Hürden.

Der Streckenverlauf wird vom Leistungsrichter gestellt, angelehnt an das Springreiten. Die Hundeführer haben fünf Minuten Zeit, um sich den aus ihrer Sicht besten Weg einzuprägen. Der schnellste Hund mit den wenigsten Fehlern gewinnt. Wird ein Hindernis dreimal verweigert, ist das Team disqualifiziert.

An beiden Tagen werden nicht nur Deutsche Schäferhunde zu sehen sein. Auch für diese Teams geht es um Meistertitel.

Die Siegerehrung ist für Sonntag gegen 17 Uhr vorgesehen. Die Besten der jeweiligen Disziplinen qualifizieren sich für die Bundessiegerprüfung im September in Oberhausen.