Von Ulrich Gösmann

Neuer Schulhof – der Nächste bitte! Parallel zur Sekundarschule sind auch dem Pausenhof der Geschwister-Scholl-Schule keine Ferien gegönnt. Doch: „Hier drängt keine Zeit“, ruft Andreas Lammerding gegen das Heulen des Kantenschneiders an. „Das hier ist eine Lehrlingsbaustelle.“ Und bis wieder Schüler zur Stelle sind, vergehen noch weitere Ferien. . .

" „Beim Reinpacken merkte man schon: Es wurde Zeit.“ Andreas Lammerding "

Ausbilder Lammerding ist mit zwei Azubis und einem Abgänger am Platz – und mit Bagger, Walze und Radlader tief in der Praxis des Lehrplans versunken. Ende September könnten die 150 000 Euro Investitionssumme aus dem Förderprogramm Integriertes Handlungskonzept Südenstadtteil (wir berichteten) verbaut sein. Bis dahin hat der Pausenhof auch zu seinem neuen Charakter gefunden. Umgeswitcht von Haupt- auf Grundschule, denn: Nach dem Auszug und Aus der Geschwister-Scholl-Schule laufen jetzt die Vorbereitungen für den Umzug der Mammutschule im nächsten Jahr. Der alte Pavillon vorne an der Straße Am Bur­becksort hat bereits im Frühjahr Platz gemacht für einen weitaus größeren Schulhof. Ein Netz-Klettergerät verschwand in diesen Tagen. „Beim Reinpacken merkte man schon: Es wurde Zeit“, lacht Stadtgärtner Andreas Lammerding. Das in Teilen schon morsche Konstrukt macht Platz fürs „Hully Gully“, dessen Name allein schon gute Laune macht. Ein Seilkarussell mit Netzturm, wie Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, erklärt. Klettern, Drehen, Spaß haben – alles in einem. Das soll‘s aber noch nicht gewesen sein. Magnet dürfte ein Multifunktionsgerät sein, das eigentlich alles könne, wie Pieconkowski vorwegschickt – und großflächig auf Sand den Mittelpunkt des Pausenhofes einnimmt. Statt vieler Worte nur ein Hinweis, doch mal bei der Mammutschule vorbeizuschauen. Da stehe der Vorgänger. „Das ist inzwischen aber so abgängig, dass wir es nicht umstellen können“, schiebt der Grünflächenchef nach.

Platz für den Fußball. Jörg Pieconkowski verspricht den Mammutschülern Minitore... Foto: Ulrich Gösmann

Für Neu-Azubi Joschua Putze, Tobias Müller (Lehrling im zweiten Jahr) sowie Dominik Zybulski, (Ex-Azubi und angehender Student fürs Ingenieurwesen) könnte die Ausbildung kaum praktischer sein. Von der Demontage bis zur Montage sind sie maßgeblich an der Umgestaltung beteiligt. Der größte Brocken: die 500 Quadratmeter Pflasterarbeiten. Dunkelgrau abgesetzt markieren schon jetzt Betonsteine den Bereich, in dem künftig der Ball zwischen zwei Minitoren rollt. Anpfiff und Abpfiff regelt dann wohl der Pausengong.

Altes Klettergerüst, teils morsch... Foto: Ulrich Gösmann Altes Klettergerüst, teils morsch... Foto: Ulrich Gösmann

Insgesamt wird sich der neue Schulhof offener präsentieren. Mit den Pavillons verabschiedeten sich auch zwei betagte Bäume. Zudem setzt die Heckenschere an Sträuchern schärfer denn je an. Das bringe auch Transparenz in die Nacht, wie Jörg Pieconkowski mit einem Augenzwinkern an die Adresse derer formuliert, die „gern mal Quatsch machen.“