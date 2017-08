Missglücktes Wendemanöver eines 30-jährigen Ahleners am Samstag vor einer Sperrung an der Hoetmarer Straße in Everswinkel. Dabei, so die Polizei, geriet der Fahrzeugführer mit seinem Mercedes in den Straßengraben.

Ein Anwohner hatte die Polizei gerufen, da der Fahrer nach dem Unfall flüchtete. Als die Einsatzkräfte am Unfallort waren, kehrte der Ahlener zurück. Der Mann gab zu, mit dem Pkw gefahren zu sein.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Der Autofahrer führte einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von 1,28 Promille ergab. Daraufhin ließen ihm die Polizisten Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.