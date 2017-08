Was wünschen sich die Ahlener im Radverkehr, welche Erfahrungen machen sie täglich auf ihren Touren? Oder auch: Würden sie gerne mehr Rad fahren, mit dem E-Bike oder ganz traditionell? Welches Angebt kann dabei unterstützen? Das will die Stadt wissen: Noch bis zum 17. August läuft die große Mobilitätsbefragung.

Über 100 Ahlener haben bereits beim Aktionstag auf dem Schöneberger Platz, im Berliner Park und beim Stadtfest den Interviewern ihre Wünsche und Einschätzungen mitgeteilt. Online endet die Befragung in dieser Woche. Wer seine Anregungen und Kritik zu Hause oder unterwegs einbringen will, kann dies am Rechner, Tablet oder Smartphone tun: Unter www.pedahlen.de gibt es den Zugang zum Online-Fragebogen.

Unter allen Teilnehmern werden drei innovative „ottolock“-Fahrradschlösser verlost. Das leichteste Sicherheitsschloss bietet überraschend maximalen Schutz vor Langfingern.

Auch der aktuelle Zustand der Ahlener Radinfrastruktur interessiert die Stadt: Ebenfalls unter PedAhlen.de ist der sogenannte „Schadensmelder“ zu erreichen. Hier können nicht nur Radler, sondern auch aufmerksame Passanten Schäden an Wegen, Ausschilderungen oder Abstellanlagen direkt an die Verantwortlichen weiterleiten. Die Stadt will so sicherstellen, dass schnell reagiert werden kann und das Radfahren in Ahlen komfortabel und sicher bleibt.