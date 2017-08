Obwohl das „Haus Harmonie“ auf dem ehemaligen Riesenbeck-Gelände in der Südstraße / Ecke Im Kühl schon ausgebucht ist, war beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag der Andrang groß.

Schon vor offiziellem Beginn warteten nicht nur die ersten Interessierten vor der Tür, sondern auch Bewohner auf der Terrasse vor dem hauseigenen Café auf Besucher. Die wurden mit einem Glas alkoholfreiem Sekt oder frisch gepresstem Orangensaft begrüßt.

Einige Besucher nutzen sofort die Gelegenheit, im Café oder auf der Terrasse im Sonnenschein zu frühstücken. Andere besichtigten zunächst das Erdgeschoss mit dem Garten. Hier laden rund herum Plätze zum Ausruhen ein. Den Barfußpfad probierte zwar niemand aus, aber dafür die frisch gebackenen Waffeln, die sichtlich mundeten. Außerdem wurde am Mittag im Garten gegrillt.

Zu jeder vollen Stunde führte Hausherr Almir Mehvic, der auch den ambulanten „Mobila“-Pflegedienst betreibt, durch den Komplex mit seinen Wohnungen und Apartments in verschiedener Größen. Matthias Thon zeigte sich vom Ausblick vom oberen Stockwerk auf die Innenstadt begeistert. „Einfach klasse“, meinte der Online-Buchhändler. Auch wenn er noch keine 60 Jahre alt sei, müsse er in die Zukunft denken, und da komme diese Wohnform mit Betreuungsmöglichkeit in frage. „Sehr gut gemacht“, lobte ein 72-jähriger Besucher. „Wenn man langsam auf die 80 zugeht, muss man schauen“, begründete er sein Interesse.

„Wenn man am Anfang die Baustelle gesehen hat, war man nicht davon überzeugt“, erinnerte sich Rudi Pollex (64). Die zentrale Lage und die Bewegungsmöglichkeiten aber sprachen ihn nun doch sehr an. Spontan hatten sich Anneliese und Willi Appelhoff entschieden, den „Tag der offenen Tür“ zu nutzen. „Als ich die Anzeige gelesen habe, bin ich auf die Idee gekommen“, berichtete der frühere Stadthallengeschäftsführer. Da alle Kinder auswärts wohnen, sei dieses zentral gelegene Haus durchaus eine Option für den Lebensabend.