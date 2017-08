Seit vier Jahren besteht das „Endo Prothetik Zentrum“ am St.-Franziskus-Hospital Ahlen. „Die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Gelenkprothesen – der Endoprothetik – mit einer nachweisbar hohen Qualität durchzuführen, ist das Ziel dieses Zentrums“, so Dr. Thomas Haug, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie. Jetzt wurde es erneut zertifiziert.

In einem einjährigen Prozess wurde im Jahre 2013 die endoprothetische Versorgung der Patienten in 147 Einzelschritte gegliedert, jeder Einzelschritt einer intensiven qualitativen Überprüfung unterzogen, diese Schritte schriftlich fixiert und auch statistisch berechnet, ob das angestrebte Ziel erreicht wird.

Von der ersten Kontaktaufnahme in der Sprechstunde über die stationäre Aufnahme, die Operation selbst, die anästhesiologische Betreuung im OP und auf der Intensivstation, die Betreuung auf der normalen Station von Ärzten und Pflegenden, die Krankengymnastik, die sozialdienstliche Beratung und Vermittlung einer Reha-Maßnahme bis zur Entlassung und der späteren Nachsorge in der Sprechstunde nach Rückkehr aus der Reha-Klinik wurden einer intensiven Prüfung unterzogen. Mitgearbeitet haben die Sprechstunden-Sekretärinnen, die Pflegeteams, die OP-Pflege, die Anästhesie, der Sozialdienst, die Physiotherapeuten, die Qualitätsmanagement-Beauftragten, alle Ärzte der Abteilung und viele andere mehr.

Das ärztliche Team unter der Leitung von Dr. med. Thomas Haug und den Oberärzten Peter Frank und Dr. med. Hubertus Rustige haben in regelmäßigen Sitzungen und Besprechungen alle einzelnen Arbeits- und Behandlungsschritte auseinandergezogen, auf ihre Qualität überprüft und auf die systematische Einhaltung von hohen Qualitätsstandards hingearbeitet. Am Ende dieses Prozesses stand die erste Zertifizierung, die nun im Jahre 2017 erneut erfolgte und erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zwei Fachexperten haben alle Arbeitsschritte einer Prüfung unterzogen und nahmen Einsicht in das Qualitäts-Handbuch, zahlreiche Statistiken und weitere Unterlagen. In Begehungen der Arbeitsbereiche (Sprechstunde, Station, Intensivstation, OP, Aufwachraum, etc.) wurden die Arbeitsweisen und standardisierten Abläufe überprüft und in Einzel- und Gruppengesprächen vertieft.

Die beiden Fachexperten haben dem St.-Franziskus-Hospital Ahlen laut Pressemitteilung eine hochstehende Qualität in der endoprothetischen Versorgung bescheinigt, woraufhin die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie über ihre Zertifizierungsgesellschaft „ENDOCERT“ dem heimischen Krankenhaus erneuert das Zertifikat eines „Endo Prothetik Zentrums“ verliehen hat.

Die Fachexperten besuchen das Krankenhaus jährlich, um die Qualitätsstandards zu überwachen. Alle drei Jahre erfolgt eine komplette Überprüfung aller Qualitätsstandards.