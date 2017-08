Von Ulrich Gösmann

Peter Pollaks Mundwinkel ziehen sich immer weiter runter, je länger er über die Dolberger Straße spricht. Eigentlich müsste er strahlen, seitdem die neue Fahrbahndecke liegt. Doch nichts da! Die Situation habe sich nicht verbessert, der Lärm sei jetzt ein anderer. „Das Bollern ist zwar weg. Die Autos aber nicht.“ Und die führen auf glattem Asphalt schneller denn je.

Seit dem Ende von „Westfalen“ vor 17 Jahren ist der Ex-Kumpel Ruheständler. Und seitdem nervt die Dolberger Straße, weil er sie täglich mehr denn je in seiner Nähe hat. Bei den Behörden ist Peter Pollak bestens bekannt. Immer mal wieder zur Stelle, um nachzuhören, ob sich an der Belastung durch inzwischen 20 000 Fahrzeugbewegungen täglich auf der Hauptverkehrsader in die Stadt endlich mal was tue.

Ohne Ohrenstöpsel geht‘s gar nicht mehr

Tat es – vor zwei Jahren, als die Zuständigkeit der innerstädtischen Dolberger Straße von der Stadt an den Landesbetrieb Straßen NRW ging. Die Schlaglochpiste, die Peter Pollak durch polternde Lastwagen Nacht für Nacht um den Schlaf brachte, verschwand. Die Stöpsel sitzen aber auch heute noch tief in den Ohren. „Ohne geht‘s gar nicht“, sagt er bei einem weiteren Ortstermin mit unserer Redaktion. Seinen unermüdlichen Ruf nach Fahrbahnsanierung wertet er heute als Teilerfolg. Jetzt geht er für eine weitere Verkehrsinsel auf die Straße. Absenkungen der Bordsteinkante nahe seines Grundstücks lassen ihn mutmaßen, dass die in den ursprünglichen Planungen vorgesehen gewesen, dann aber nicht gekommen sei. Warum auch immer.

" „Vor kurzem hat die Stadt hier Elektronik aufgestellt. Die stand mehr auf Rot als auf Grün.“ Peter Pollak "

„Vor kurzem hat die Stadt hier Elektronik aufgestellt. Die stand mehr auf Rot als auf Grün“, sieht der 68-Jährige einen Beweis, dass Tempo 50 nur von einer Minderheit beherzigt werde. Alle anderen nutzten die Meter zwischen Europakreisel und Ampelkreuzung Vatheuershof, um Gas zu geben. Das Heulen der Motoren – ein ständiger Begleiter in seinem Haus, das er eigentlich schon längst verlassen wollte. Peter Pollak hält es aber anders. Er nimmt Morgen für Morgen Reißaus. Mal Saline in Bad Hamm, mal Sauerland. Hauptsache Ruhe – und reine Luft. Was an Abgasen ausgestoßen werde, ginge inzwischen auf die Lunge. „Ich habe in diesen Tagen das Garagendach saubergemacht. Da kamen auf einmal Dämpfe hoch! Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein.“ Bei seinem letzten Rathaustelefonat habe er erreicht, dass ein Zählkasten zur Ermittlung der Verkehrsbewegungen aufgestellt werde. Unabhängig vom Ergebnis seien seine Lösungsansätze schon jetzt formuliert: eine zusätzliche Verkehrsinsel in Höhe des Abzweigs Sachsenstraße, um Tempo aus der Trasse zu nehmen. Und: ein Dauerblitzer. Der würde sicherlich noch mehr wirken als die mobile Blinkanlage. In der Display-Woche sei es bereits merklich langsamer zugegangen. Und ruhiger!

Dauerbetrieb auf der Dolberger Straße. Peter Pollak spricht von täglich 20 000 Bewegungen vor seiner Haustür. Foto: Ulrich Gösmann Dauerbetrieb auf der Dolberger Straße. Peter Pollak spricht von täglich 20 000 Bewegungen vor seiner Haustür. Foto: Ulrich Gösmann

Dass Weiteres passieren müsse, habe dieser Sommer gerade erst gezeigt. „Im Juli gab es hier einen schweren Crash. Da ist einer mit 100 Sachen dem anderen hinten drauf“, erinnert Peter Pollak. Vor zwei Wochen der nächste Unfall – direkt vor seiner Tür. Und abends, wenn die Ampel vom Netz geht, würden Rennen gefahren. Für Kontrollen habe inzwischen ja niemand mehr Zeit.

Reaktionen von Stadt und Straßen NRW

Baulastträger Straßen NRW hat die Dolberger Straße in Ahlen nicht aktuell auf dem Schirm. „Es gibt keine Umgehungsstraße in Ahlen. Die Frequenz wird wohl so bleiben“, nimmt Heinrich Lütke-Wenning Hoffnungen auf baldige Entlastung. Stellvertretender Stadtsprecher Lutz Henke bestätigt ein Gespräch zwischen Peter Pollak und der Ordnungsabteilung vor zwei Monaten. Daraufhin sei das mobile Geschwindkeitsdisplay vorübergehend installiert worden. Zudem gebe es Geschwindigkeitsmessungen. Eine fand bereits vor den Ferien statt, eine weitere folge danach. Henke: „Je nachdem, wie die Ergebnisse sind, werden die Daten der Polizei zur Verfügung gestellt.“