Ahlen -

Ein erstklassiges Rockkonzert mit viel Lokalkolorit – inzwischen ist dieses Konzept traditioneller Bestandteil des Ahlener Sommer-Kulturprogramms. In diesem Jahr bestreitet „Dimi on the Rocks“ mit seinem deftigen Rock‘n‘Roll-Blues-Country-Sound den Auftakt dieses fünften und letzten „Tralla-City“-Abends am Freitag, 18. August, ab 21 Uhr.