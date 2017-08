Unter dem Motto „Ameland 2017 – 14 Tage schlaflose Nächte“ weilen seit dem vergangenen Samstag 56 Mädchen und ein 14-köpfiges Leitungsteam der Gemeinde St. Ludgeri auf der niederländischen Nordseeinsel Ameland. Ganz Nordsee-untypisch ist das Wetter den Mädchen bisher beständig wohl gesonnen, so dass der schöne Ameländer Strand schon einige Male für verschiedene Spiele und natürlich zum Planschen genutzt wurde. Ein neues Spiel wurde überraschenderweise zum neuen Highlight gekürt: Die Mädchen stellten den bekannten Nintendo-Klassiker „Mario Kart“ nach, wie es sich für das Spiel gehört, inklusive einiger Widrigkeiten für die Fahrerinnen.

Es warten jedoch noch einige weitere Höhepunkte auf die Ahlenerinnen, wie beispielsweise der große Galaabend am kommenden Samstag oder die gefürchtete Lagertaufe. Bei diesem Ritual werden die neuen Mädchen einer harten Prüfung unterzogen und anschließend ganz offiziell in die Lagergemeinschaft aufgenommen. Es wird also noch spannend auf dem Molenhof.

Die Lagerzeitung und tagesaktuelle Videoberichte stellt das Betreuerteam täglich auf www.maedchenlager-ameland.de zur Verfügung.