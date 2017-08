Vor dem Jugendzentrum Ost am Wetterweg fuhr am Montag der Lesebus der Mayerschen Buchhandlung Sommer vor. An Bord hatte er jede Menge spannender Bücher. Die Kinder halfen gerne beim Ausladen. Foto: Reinhard Baldauf

Erstmal war der alte T1-Bulli aus den 50er Jahren noch interessanter als die Bücher, die „Anton“ am Montag zum Jugendzen­trum Ost (JZO) am Wetterweg mitbrachte. Doch dann freuten sich die Kinder des Jugendzentrums auch über die vielen neuen Schmöker, die der Lesebus der Mayerschen Buchhandlung Sommer an Bord hatte.

Von Reinhard Baldauf

Zunächst hatte „Anton“ die Mayersche Buchhandlung in der Oststraße angesteuert. Allerdings war der Oldtimer auf einem Hänger in die Wersestadt gekommen, da der uralte VW-Boxer-Motor auf Benzin (Normal) eingestellt ist. Super ist nicht unbedingt seine Sache. Der Bulli ist mit einem Bücherregal ausgestattet, außerdem waren noch kleine Geschenke im Kofferraum. So beladen ging es in den Ostenstadtteil.

Karin Becker, Geschäftsleiterin der Mayerschen Buchhandlung in Ahlen: „Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, um Schüler für die Welt der Bücher zu begeistern.“ Die gespendeten Bücher werden sowohl als Sachpreise eines Wettbewerbs als auch zur Bereicherung der internen Bücherei im JZO verwendet. Konkreter Anlass der Tour zu den Filialen ist das 200-jährige Bestehen der Buchhandlung.

Bereits seit einigen Jahren engagiert sich das Aachener Buchhandelsunternehmen aktiv in der Lese- und Leseverständnisförderung und hat durch andere Projekte, wie zum Beispiel das Mitmachbuch „Emil und Nuffi“, schon unterschiedliche Einrichtungen unterstützt, wie Mitarbeiterin Iris Berghoff bei der Übergabe berichtete. Die Kinder trugen die Bücher zusammen mit Jens Sobotta gleich in die Bücherei. Obendrauf gab es noch ei­nen 200-Euro-Einkaufsgutschein.