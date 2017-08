Von Silke Diecksmeier

„Das wird ein richtiges Schmuckkästchen“, ist sich Stadtbaurat Andreas Mentz sicher, während er den Blick über die Baustelle am Juk-Haus schweifen lässt. Er hat sich am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Manfred Falk (Zentrales Gebäudemanagement), Ulla Woltering und Markus Beckmann aus dem Fachbereich Jugend, Soziales und Integration sowie Projektleiterin Heike Raatz und Bauleiter Christoph Faust den Baufortschritt im entstehenden Stadtteilzentrum für alle Generationen angesehen.

Seit Herbst 2016 wird das rund 50 Jahre alte Gebäude erneuert. Für Ende des Jahres erwarten die Verantwortlichen die Fertigstellung des 2,7-Millionen-Euro-Projekts, das, so machte Mentz deutlich, „ohne die gute Zuwendungssituation nicht möglich gewesen wäre“. Dabei sieht Dr. Alexander Berger das Projekt gut im Zeitplan. „Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das geht auf den Baustellen“, sagt er während des Rundgangs.

Ortstermin am Juk-Haus. Foto: Silke Diecksmeier Ortstermin am Juk-Haus. Foto: Silke Diecksmeier

Und tatsächlich ist die Gebäudehülle inzwischen fertiggestellt. Damit ist auch das Kernstück des Gebäudes klar erkennbar.

Das Atrium öffnet sich Richtung Süden und der Blick, der sich den Besuchern der Baustelle beim Ortstermin bot, wird sich auch nach Fertigstellung kaum verändern. Schließlich wird das Atrium mit einer großen Glasfront versehen. Zusammen mit dem Parkettboden macht diese Gestaltung die herausgehobene Stellung des Raums deutlich. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Derzeit verlegen Fachleute die Elektrik. Die Estrich- und Putzarbeiten stehen bald genauso an wie die energetische Sanierung der Fassade. Damit ist der eine große Handlungsbereich abgedeckt, der mit dem Förderbescheid verbunden ist.

Heike Raatz freut sich über den Fahrstuhl. Foto: Silke Diecksmeier Heike Raatz freut sich über den Fahrstuhl. Foto: Silke Diecksmeier

Der andere – die barrierefreie Ausrichtung des Gebäudes – ist auch schon klar erkennbar. Die Aufzuganlage ist bereits eingebaut. Die Türen wurden extra verbreitert. Zudem erfolgt die Wegeführung nach dem Zwei-Sinne-System, das sicherstellt, dass sich blinde und gehörlose Besucher in dem Haus zurechtfinden. Kontrastfarben an den Eingängen gehören ebenfalls dazu. „Bunt wird es hier drin ansonsten nicht werden“, sagt Raatz. Von den Graffitis an den Wänden darf man sich also jetzt schon verabschieden. Doch nicht alles wird im Juk-Haus über den Haufen geworfen. „Das Gute aus den 50 Jahren bleibt erhalten“, sagt Mentz und meint damit vor allem die Architektur des Gebäudes. „Man wird es von außen wiedererkennen, aber es wird moderner sein“, prophezeit er.

So freut sich Projektleiterin Heike Raatz über die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zum Gebäude. Zwar bleibt der ursprüngliche Eingangsbereich erhalten, doch mehrere Terrassen erweitern die Erreichbarkeit und sorgen zudem für Aufenthaltsmöglichkeiten an der frischen Luft.

Das Bunte verschwindet. Foto: Silke Diecksmeier Das Bunte verschwindet. Foto: Silke Diecksmeier

Im Innern bleiben die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Probenräume für Bands werden genauso vorgehalten wie die Kegelbahn. Im Cafébereich soll zudem eine Lehrküche entstehen, in der Kochkurse denkbar sind – und in der sich sicher alle Generationen wohl fühlen.