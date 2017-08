Vor 40 Jahren starb der King of Rock. In seiner Musik lebt Elvis weiter. Fans aus der Region erinnern sich.

Von Christian Feischen

Wer kennt nicht den flotten „Jailhouse Rock“, die liebliche Melodie von „Love Me Tender“ oder das rhythmische „That‘s All Right“, das als erster Rockabilly-Song der Popmusik-Geschichte gilt? Es waren unter anderem diese Stücke, die Elvis Presley in einer zuvor nie gehörten Verbindung von weißer Country-Musik mit schwarzem Rhythm & Blues derart begeisternd interpretieren konnte, dass sie ihm schon in den 1950er Jahren den Beinamen „King of Rock‘n Roll“ einbrachten, als sich diese Musikrichtung gerade erst entwickelte. Und das auch noch mit erotisch provozierendem Hüftschwung zum einzigartigen Gesang. Als heute vor 40 Jahren die Nachricht vom Tod Elvis Presleys nach seiner über zwei Jahrzehnte währenden Karriere um die Welt ging, erschütterte das eine riesige Anhängerschar – auch in Ahlen.

Fotostrecke: Elvis Presley - Ein Rückblick auf die Karriere des King of Rock 'n' Roll Fotostrecke Foto: dpa

„Ich war in einer Bäckerei an der Oststraße, als die Nachricht im Radio kam“, erinnert sich zum Beispiel Leo Schwienhorst von der Gaststätte „Leo‘s“ an der Ostenmauer. „Ich konnte es erst gar nicht glauben“, fügt er hinzu. Währenddessen flimmert eine Liveaufnahme von 1977 über den Bildschirm im „Leo‘s“. Die „Unchained Melody“ gesungen von Elvis ist schließlich eines von Schwienhorsts Lieblingsstücken. Es sei einer der wenigen Songs, bei denen der „King“ selbst Klavier spielt und außerdem dessen letztes Konzert überhaupt, erklärt der 67-Jährige, der „schon immer Elvis-Fan“ war, wie er bekundet.

" „Elvis kam auf die Bühne und ich mochte ihn sofort.“ Doris Dietrich "

Auch Doris Dietrich ist sozusagen Fan der ersten Stunde. „Elvis kam auf die Bühne und ich mochte ihn sofort“, erzählt die 75-jährige. „Ich liebe in erster Linie seine Stimme“, sagt sie heute über ihre Begeisterung für den Rock‘n Roll-Star. In den 50er Jahren habe sie sich stets auf die Sendung „Musik aus Studio B“ gefreut und darauf gewartet, dass der Moderator Chris Howland „Elvis The Pelvis“ ankündigt. „Rock‘n Roll kam damals nämlich nur ganz selten im Radio“, erzählt sie.

Doris Dietrich Foto: privat Doris Dietrich Foto: privat

Ins Schwärmen gerät Doris Dietrich, wenn sie an ihren Lieblingsauftritt des „King Of Rock‘n Roll“ von 1968 denkt. So kraftvoll hatte man Presley, nachdem die „ Beatles“, „ Rolling Stones“ und die „Doors“ zu Hippie-Zeiten die Hitlisten dominierten, lange nicht gesehen. Beim Comeback-Konzert wirkte der in Lederjacke gekleidete Sänger noch vital und jugendlich und interpretierte bei einem TV-Special Songs wie „Hound Dog“ aus den Fünfzigern völlig neu. Fünf Jahre später, beim protzigen „Aloha From Hawaii“, in einer Live-Übertragung per Satellit von sage und schreibe einer Milliarde Menschen gesehen, bot er nach Ansicht vieler Fans bereits ein Bild des Verfalls.

Der „King“ kapselte sich gegen Ende seiner gigantischen Karriere immer mehr ab, litt unter Essstörungen und griff nach der Trennung von Ehefrau Priscilla zu diversen Aufputsch- und Beruhigungsmitteln sowie Alkohol, um seine Einsamkeit zu bekämpfen, schildern mehrere Rock-Biografien die letzten Jahre des Stars. Der starb im Alter von nur 42 Jahren an Herzversagen. „Elvis Presley wurde Opfer seiner eigenen Legende“, überschrieb vor 40 Jahren denn auch die „Ahlener Volkszeitung“ ihren Nachruf.

Der legendäre Sänger, Musiker und Entertainer ist indessen als einziger Künstler in fünf „Halls of Fame“ vertreten: Für seinen Rock ‚n‘ Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel erhielt er überdies zahlreiche weitere Auszeichnungen. „Er war für Menschen auf der ganzen Welt ein Symbol für die Vitalität, die Aufsässigkeit und die gute Laune seines Landes“, würdigte der damalige US-Präsident Jimmy Carter am 16. August 1977 den Ausnahmekünstler.

„Die Popkultur verlor eins ihrer größten Idole“ meldete die „Ahlener Volkszeitung“. Und in der Samstagsausgabe vom 20. August 1977 las man, dass in den Tagen nach Presleys Tod ein „Boom auf Elvis-Platten“ eingesetzt habe: „Wir kommen mit dem Vorrat so nicht aus“, zitiert die „AV“ Willi Krollpfeifer vom damaligen Plattenhaus an der Weststraße. An diesen „Elvis-Hype“ in Ahlen erinnern sich auch Leo Schwienhorst und Doris Dietrich noch gut.

Heute, 40 Jahre später, freut sich Doris Dietrich über die aktuelle Ausgabe der Musikzeitschrift „Rolling Stone“, die den „King Of Rock‘n Roll“ mit der Titelgechichte „Elvis lebt!“ ehrt. Und Leo Schwienhorst will am Gedenktag ausschließlich Elvis-Presley-Songs in seiner Gaststätte spielen. Mit seiner unvergesslichen Musik, der „Unchained Melody“, dem „Jailhouse Rock“ oder dem rockigen „That‘s All Right“ lebt Elvis Presley für seine Fans schließlich noch immer.