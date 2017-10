Leserbrief zur Betriebsrats-Debatte bei BSW-Anlagenbau

„Wir als langjährige Mitarbeiter der BSW-Anlagenbau GmbH sind entsetzt, wie ,unsere‘ Firma und Geschäftsführung derzeit dargestellt werden. Zu Betriebsrat, Belegschaftsausschuss oder einem anderem Instrument der Mitarbeiterbeteiligung kann sicherlich jeder seine eigene und freie Meinung haben. Doch zu einer öffentlichen und falschen Denunzierung einzelner Personen beziehungsweise ,unserer‘ Firma durch außenstehende Personen gibt es wohl keine zwei Meinungen.

Uns ist es wichtig, in diesem Leserbrief klar zu stellen, dass es sich bei der BSW-Anlagenbau um einen Arbeitgeber handelt, der in persönlichen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten immer zu seinen Mitarbeitern gestanden hat und immer noch steht. Es wurde immer zum Wohle der Mitarbeiter auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet, auch wenn es vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller gewesen wäre, diesen Schritt anders zu gehen, wie es viele Unternehmen in Europa es unter anderem während der Finanzkrise tun mussten. Zudem profitieren wir als Mitarbeiter bei BSW von zahlreichen Zusatzleistungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld, Zuschuss zur Betriebsrente), welche auch in diesen schlechten Zeiten immer gezahlt wurden.

In der Wahlveranstaltung, welche von drei Kollegen (Initiatoren des Bestreben nach einem Betriebsrat bei BSW) in Zusammenarbeit mit der IG Metall organisiert wurde, kam es entgegen den Aussagen der IG Metall zu gar keiner Wahl in einer „Wahlkabine“, wie im WDR behauptet. Da sich keiner der drei Mitarbeiter, welche das Bestreben haben, bei BSW einen Betriebsrat zu gründen, zum Wahlvorstand wählen lassen wollten (auf Empfehlung der IG Metall) und auch aus der restlichen Belegschaft keine drei Personen gefunden werden konnten, wurde die Wahlveranstaltung beendet, da es ohne ausreichende Kandidaten keine Wahl geben kann.

Der Gang vor das Gericht wurde somit von den drei Kollegen beziehungsweise der IG Metall sehr bewusst gewählt. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass in der Wahlversammlung seitens der IG Metall festgestellt wurde, dass es keine Mehrheit für die Bildung eines Wahlvorstandes bei BSW gegeben hätte.

Aus unserer Sicht, ist mit der öffentlichen und falschen Darstellung „unserer“ Firma und der Geschäftsführung seitens der IG Metall eine Grenze deutlich überschritten worden. Hier geht es nicht mehr um den Wunsch eines kleinen Teils der Belegschaft nach einem Betriebsrat, sondern einfach nur darum, gegen „unseren“ Betrieb und unsere Geschäftsleitung Hetze zu machen und einen Imageschaden zu erzeugen!

Abschließend weisen wir daraufhin, dass dieser Leserbrief unsere freie Meinungsäußerung ist und wir nicht von jemandem angehalten wurden dieses zu veröffentlichen oder gerade zu stellen!“

Anja Kennig, Stefan Illtz, Thomas Niehaus, Bernd Kleideiter

Mitarbeiter