Von Christian Wolff

Als „absoluter Teamplayer“ sei Heinz Budde in Vereinskreisen bekannt gewesen, sagte Egon Lohoff. Mit bewegenden Worten verabschiedete der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine am Donnerstagabend seinen langjährigen „Chef“ Heinz Budde. Nach 17 Jahren im Führungsteam, davon zehn Jahre an der Spitze, trat Budde nicht mehr zur Wiederwahl an.

Mit einem Präsent und einem Fotobuch, das wichtige Stationen aus dem Wirken des scheidenden Vorsitzenden enthält, bedankten sich Lohoff und Schriftführer Reiner Eifler im Namen aller acht Gemeinschaften, die unter dem Dachverband der AG zusammengeschlossen sind. „Sein Vorteil war, dass er sich ganz dem Schützenwesen verschrieben hatte“, sagte Lohoff. Wenn es um die Sache ging, habe sich Budde so manche spitzfindige Bemerkung nicht verkneifen können. „Er konnte in Diskussionen sehr hartnäckig sein, aber immer fair.“ Von Anfang an habe Heinz Budde dem Ahlener Schützenwesen einen eigenen Stempel aufgedrückt, brachte auch mal unangenehme Themen öffentlich zur Sprache oder lud externe Referenten in den Kreis der Vorsitzenden ein. „In seiner Amtszeit gab es drei Schützenbälle, zwei Bürgermeister und über 20 Sitzungen, die er geleitet hat“, so der „Vize“. Nicht zuletzt habe Heinz Budde fünf Stadtschützenkönige gekrönt.

Lohoff: „Ich bin überzeugt davon, dass die Aufgaben unserer Arbeitsgemeinschaft in den kommenden Jahren nicht leichter werden.“ Traditionen wie die der Schützenvereine müssten zentraler Bestandteil der Gesellschaft bleiben – allen Auflagen, Einschränkungen und Kritiken zum Trotz. Er sei überzeugt davon, dass Dr. Andreas Kirst, den die AG einstimmig zum Nachfolger Buddes wählte, die kommenden Aufgaben meistern und neue Impulse setzen wird.

Die Marktplatz-Baustelle stellt einige Vereine im kommenden Jahr vor die Frage eines Ausweichstandorts. Die Schützengemeinschaft Ahlen, erzählten Dietmar Kupfernagel und Ingo Rütten, hat bereits eine Aufstellung zur Kranzniederlegung auf dem Marienplatz hinter sich. Der Bürgerschützenverein Ahlen, so Vorsitzender Horst Schenkel, hat seine Ortswahl noch nicht abgeschlossen. „Durch die Baustelle am Museum ist ja auch unsere übliche Marschaufstellung nicht möglich.“

Mittelfristig soll die Königskette der Stadtregenten aufgearbeitet werden, wurde ebenso verkündet. Auch wenn er nicht mehr im Amt ist, versprach Heinz Budde, sich darum zu kümmern.