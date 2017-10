Wie hier in der Reithalle am Haus Quante sind viele Schützenbälle gut besucht. Nach 22 Uhr registrieren die Veranstalter aber zunehmend den Besuch von Jugendlichen in unangemessener Kleidung und mit mitgebrachtem Hochprozentigem. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Zunehmend problematisch gestaltet sich für einige Ahlener Schützenvereine der Umgang mit Gästen unterhalb der Volljährigkeitsgrenze sowie der verstärkte Zulauf stark alkoholisierter Jugendlicher nach 22 Uhr. Überfüllte Zelte und Hallen, gefährlicher Glasbruch im Umfeld der Festplätze und Gewaltbereitschaft unter den enthemmten Feiernden nannten einige Vereinsspitzen bei der jüngsten Versammlung der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine – und kündigen Konsequenzen an.

„Da werden ganze Rucksäcke mit Hochprozentigem mitgebracht“, hat Jörg Weißenborn, Vorsitzender von „Alt- und Neuahlen“, beobachtet. Der Verein setzte bereits in diesem Jahr auf einen Sicherheitsdienst an den Türen, ebenso wie andere Schützenvereine im Stadtgebiet. „Die Leute waren mit der Situation jedoch völlig überfordert.“ Die Reithalle am Haus Quante sei am späten Abend zum Bersten voll gewesen. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber: „Man kam nicht mehr bis zur Theke durch.“ Außerdem bewirke die Enge bei älteren Gästen ein Unwohlsein. Tanzen? Auch das geht in dem Getümmel dann gar nicht mehr.

Das Unangenehme: Viele Jugendliche sähen die Wertigkeit eines Schützenballs nicht mehr. „Sie kommen in Turnschuhen und mit kurzen Hosen“, so Weißenborn. „Das hat uns dazu veranlasst, über eine Kleiderordnung nachzudenken. Wie die genau aussehen wird, ob wir beispielsweise eine Krawatte zur Pflicht machen, steht noch nicht fest.“ Der Sicherheitsdienst werde aber auf jeden Fall verstärkt. „Es wird sich einiges ändern müssen. Wir werden in Zukunft Eintritt nehmen und eine Alterskon­trolle einführen“, kündigte er an und bedauerte zugleich, dass dies für einige Schützen mehr Arbeit und Aufwand am Ballabend bedeute.

Heinrich Wördemann, Vorsitzender der St.-Antonius-Schützenbruderschaft, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Wir werden von vielen Jugendlichen überlaufen“, sagte er. Bei den meisten Unter-16-Jährigen sei unschwer ersichtlich, dass sie schon Stunden zuvor eine Art „Vorglühen“ zelebriert hätten. Doch man könne sie nicht einfach vor dem Festplatz abwimmeln. „Wenn wir das machen, können wir am nächsten Morgen ganz Tönnishäuschen von den Scherben befreien“, so Wördemann. Das Thema sei daher auch im Vorstand schon mehrfach diskutiert worden. Auffällig sei das Phänomen hier allerdings nicht beim Festball am Samstag, sondern bereits beim Hauptfesttag am Donnerstag (Fronleichnam).

Bereits bei der AG-Versammlung im Oktober 2016 hatten die Dolberger Schützen ähnliche Beispiele auf den Tisch gebracht. Am Rande des Schützenfestes um Christi Himmelfahrt flogen dann sogar die Fäuste unter jungen Leuten vor der Mehrzweckhalle (wir berichteten). In der Umgebung des ersten Festes der Schützengemeinschaft Ahlen Ende August registrierte die Polizei zu nächtlicher Stunde zudem Vandalismus an geparkten Autos und den Diebstahl einer Handtasche.