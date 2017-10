Von Ralf Steinhorst

Der drei Monate alte Marvin Wiens ist seit Donnerstagnachmittag Ehrenpatenkind des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Das Staatsoberhaupt setzte damit eine Tradition seiner Vorgänger fort, die seit dem Jahr 1949 auf Antrag die Ehrenpatenschaften für Kinder, die als siebter Sprössling einer Familie geboren werden, übernehmen. Bürgermeister Alexander Berger übergab stellvertretend die Patenschaftsurkunde.

Alle in der Familie waren sie zur Übergabe der Ehrenpatenschaftsurkunde gekommen, die Eltern Wilhelm und Alina Wiens genauso wie die Geschwister des kleinen Marvin. „Hoffentlich ist genug Platz für alle“, begrüßte Berger die Großfamilie in seinem Besprechungszimmer im Rathaus. Um sogleich beim Blick in die Runde die Vermutung zu äußern, dass der Umgang mit sieben Kindern eine große Herausforderung sein müsse. Wobei die Hauptperson Marvin, geboren am 23. Juli, das ganze Drumherum des Familienbesuchs beim Bürgermeister geduldig ohne Geschrei über sich ergehen ließ. „Er schläft aber noch nicht ganz durch“, bekannte Alina Wiens allerdings.

Zur Familiengründung kam es, als Wilhelm Wiens vor 16 Jahren der Liebe wegen von Hamm nach Ahlen zog. Und Großfamilie kannten die Eltern immer schon: Wilhelm Wiens war der Jüngste von zehn Geschwistern, seine Frau die Älteste unter zehn.

Mit Thomas, Matthias, Simon, Henrik, Marco und Evita hat Marvin sechs Geschwister um sich herum, wobei Evita mit 15 Jahren die Älteste im Bunde ist. Vier gehen bereits zur Schule, die beiden jüngsten sind noch zuhause. Alle Kinder sind im St.-Franziskus-Hospital geboren, das Alina Wiens sehr schätzt: „Das hat wirklich eine tolle Atmosphäre.“

Logistische Herausforderungen werden bei den Kindern wenn möglich mit dem Fahrrad gelöst. Das gilt für die Wege zur Schule oder zur Musikschule, in der vier der Kinder aktiv sind. Da könne man ja zuhause ein Orchester aufmachen, schlug der Bürgermeister vor. Weitere Aufgaben logistischer Art werden mit einem Bulli angegangen, auch weil der ausreichend Platz für einen Kinderwagen bietet.

Neben der Patenschaftsurkunde überreichte der Bürgermeister den Eltern eine Autogrammkarte des Bundespräsidenten sowie ein finanzielles Patengeschenk über 500 Euro. Den Glückwünschen schloss sich Berger seitens der Stadt mit Gutscheinen zum Spielzeug- und Bürobedarf-Kauf für Marvins Geschwister an.