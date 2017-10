Der Laden läuft. Auf dem Weg ins 20. Jahr seines Bestehens sogar besser denn je. Der „Warenkorb“, Sozialkaufhaus des Caritasverbands Ahlen, ist längst zu einem wichtigen Bestandteil im sozialen Leben der Stadt geworden. Rund 30 Ehrenamtliche setzen die Aufgabe, gespendete Lebensmittel für ein geringes Entgelt an bedürftige Menschen zu verkaufen, zweimal pro Woche in die Tat um

Das Team freiwilliger Helfer – der jüngste 25, die vier ältesten 80 Jahre alt – kennt sich seit Jahren. 60 bis 70 Kunden kommen pro Verkaufstag, Tendenz: steigend. Respektable Zahlen, die jedoch auch Zukunftssorgen bereiten: Mit dem absehbaren Ausscheiden der ältesten Mitarbeiterinnen fehlt erstmals Nachwuchs – kurz vor dem 20. Geburtstag und einem geplanten Umzug mit Vergrößerung 2018.

„Wir werden stärker gebraucht als je zuvor“ - so klar benennt Elisabeth Wieland, Projektleiterin bei der Caritas, die künftigen Herausforderungen. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus unterschiedlichen Gründen auf soziale Hilfe angewiesen sind, braucht es ganz konkrete Angebote wie eben den Warenkorb. Hier, an der Rottmannstraße 141, werden von Kaufleuten gespendete Lebensmittel zur direkten Lebenshilfe: zwei Mal pro Woche zu einem Bruchteil des Normalpreises verkauft und damit für die hierher kommenden Kunden erst erschwinglich. Und damit dieser Laden auch nach dem 2018 geplanten Umzug in ein neues, größeres Quartier ebenfalls im Ahlener Osten weiter laufen kann, braucht er Helferinnen und Helfer: für das Abholen, Auspacken der Lebensmittel und schließlich zum Verkauf.

Wichtigste Basis: Freundlichkeit und das Verständnis, dass es anderen schlechter gehen kann als einem selbst. „Wir verkaufen mit Herz und Hand“, bringt Elisabeth Wieland das Anforderungsprofil für mögliche neue Ehrenamtliche auf den Punkt. Toleranz ist gefragt - gegenüber Bedürftigen und ihrer Situation, ohne Ansehen von Alter, Herkunft oder Hautfarbe. Wer hier kauft, tut dies, weil er darauf angewiesen ist: ob als allein erziehende Mutter, als Kleinstrentner, Hartz-IV-Bezieher oder Flüchtling. Und wer hier kauft, bekommt nicht nur Lebensmittel für den täglichen Bedarf, sondern auch Verständnis. „Jeder im Team weiß, wie wichtig unsere Hilfe für die Menschen auf der anderen Seite der Theke ist“, weiß Wieland. Was braucht man hier noch? „Zupacken können und nicht allzu pingelig sein.“ Will heißen: „Da muss man einen auf den ersten Blick gammelig wirkenden Kohl schon mal von ein paar Blättern drumherum befreien, bis er wieder für den Verkauf taugt.“ Dabei gibt es auch im Warenkorb eine klare Schwelle für das Angebot: „Wir bieten keinem unserer Kunden etwas an, was wir selbst nicht mehr essen würden.“

Wichtigster Lohn für Ehrenamtliche: Respekt und tiefe Dankbarkeit. Über neue Interessenten für die Mitarbeit im Warenkorb würde sich die Projektleiterin sehr freuen (Telefon 89 36 88. Mitmachen auf Probe ist auch möglich. Und dabei bewährt sich oft eine gute Erfahrung: „Viele, die einmal in den Warenkorb reingeschnuppert haben, sind dabei geblieben. Weil es einfach Spaß macht, Gutes zu tun.“