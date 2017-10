Stilecht erwartete Marcus Haid die Besucher am Dienstagabend in der Stadthalle im Kimono. Foto: Dierk Hartleb

Das Geheimnis einer japanischen Tee-Zeremonie kennen jetzt auch die 200 Ahlener, die am Donnerstagabend in der Stadthalle den Auftakt der 19. „AZ“-Diavortagsreihe miterleben wollten. Dazu erwartete sie Marcus Haid als Japan kundiger Referent stilecht im Kimono.

Von Dierk Hartleb

„AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke stellte den Innsbrucker als Globetrotter vor, der von seinen Eltern schon im zarten Alter von sechs Jahren auf einen neunwöchigen USA-Trip mitgenommen und mit dem Reisefieber infiziert wurde. Sesshaft geworden ist der Österreicher, der als freiberuflicher Journalist für renommierte Publikationen wie „Geo“ und „ National Geographic“ tätig ist, aber dann doch wieder in seiner Heimat, nachdem er zwischenzeitlich in Dublin, London und San Francisco gelebt hat.

Dreimal hat Haid seit 2010 das Land der aufgehenden Sonne besucht und ist in dieser Zeit zweifacher Vater geworden, wie er dem Publikum sogar im Bild zeigte. Inwieweit er dies dem Zauber eines hölzernen Riesenphallus bei einem Fruchtbarkeitsfest in Kawasaki verdankt, ließ der sympathische Fotograf offen.

Haid führte den Zuschauern nicht nur die Postkartenseiten eines Landes vor, das aus knapp 7000 Inseln besteht und auf einer mit dem wiedervereinigten Deutschland vergleichbaren Fläche gut 40 Millionen mehr Einwohner beherbergt, sondern zeigte auch die hässlichen mit den dramatischen Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima 2011, die nur für eine kurze Zeit zum Umdenken der weiterhin auf die Atomenergie setzenden Politik geführt hatte. Auch in einem Ausflug in die Geschichte ließ Haid nicht unerwähnt, dass das Kaiserreich als Kolonialmacht in Südostasien und vor allem in China blutige Spuren hinterließ.

Faszinierend und für ei­nen Europäer kaum in seiner Dimension zu erfassen ist die Gegensätzlichkeit. „Hier Hightech und hipper Lebensstil und auf der anderen Seite tief verwurzelte Tradition“, fasste Haid die Widersprüchlichkeit des Landes zusammen. Beidem widmete der Referent seine Aufmerksamkeit und vergaß dabei auch nicht die Bewunderung für die Natur, die ihren sichtbarsten Ausdruck in der Kirschbaumblüte fand, die das ganze Land in ein einzigen Blütenmeer zu tauchen scheint.

Auch hinter die Kulissen der Geisha-Kultur schaute der Fotograf, der auch in delikaten Momenten die notwendige Sensibilität beweist, und zeigte, wie in einem Friseursalon alter Schule kunstvolle Geisha-Frisuren in einem fast rituellen Vorgang entstehen. Für gut zwei Stunden war das fernöstliche Japan Ahlen ganz nahe gerückt.