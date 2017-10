14 CDU-Mitglieder wurden am Sonntagvormittag in der Stadthalle durch den Stadtverbandsvorsitzenden Peter Lehmann (r.) für ihre jahrzehntelange Treue geehrt, darunter Altbürgermeister Benedikt Ruhmöller (2.v.l.). Der älteste, Hans Seiler, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Lehmann (r.) bedankte sich bei Christian Wolff für dessen Bildvortrag „Ahlen – damals und heute“. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Der CDU-Stadtverband Ahlen ehrte am Sonntagvormittag im Foyer der Stadthalle 14 langjährige Mitglieder. Mit der Ehrung von Hans Seiler für 65 Jahre und Anton Neuhaus für 60 Jahre Mitgliedschaft standen dabei zwei sehr seltene Ehrungen an, die viel Anerkennung und Applaus der Anwesenden erhielten. Christian Wolff, Autor der zwei Bildbände „Ahlen – damals und heute“, entführte die Gäste der Jubilarfeier in die Vergangenheit der Wersestadt.

„Insgesamt ehren wir heute 605 Jahre Parteimitgliedschaft“, begrüßte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Lehmann die Gäste der Jubiläumsfeier. Neben den Jubilaren der Eintrittsjahre 1951, 1956, 1966, 1976, 1977 und 1991 hieß er besonders die Ehrengäste – Altbürgermeister Herbert Faust, Altbürgermeister Benedikt Ruhmöller und den ehemaligen Landtagsabgeordneten Berni Recker willkommen.

Peter Lehmann betonte, dass das wichtigste Kapital einer Partei ihre Mitglieder sind. In vielen gesellschaftlichen Bereichen seien sie die Botschafter der CDU, deshalb gelte den Jubilaren ein großer Dank der Ahlener Parteispitze. Die große Anzahl der Jahre bringe es mit sich, dass die Jubilare viele Höhen, aber auch Tiefen in der Partei miterlebt und durchgestanden haben. „Trotz mancher Enttäuschung sind Sie uns immer treu geblieben“, zollte der Stadtverbandsvorsitzende den Geehrten seinen großen Respekt. Damit hätten sie vor Ort mit ihrem Einsatz das Bild der CDU als bürgernahe Partei geprägt. Mit dieser Bürgernähe, Überzeugungsarbeit und persönlichem Einsatz konnte die CDU bestehen.

Besonders hob Peter Lehmann mehrere Jubilare hervor. So war Henk Kos in der ehemaligen CDU Ost sowie in der heutigen CDU Süd-Ost im Vorstand aktiv. Benedikt Ruhmöller hat mehrere Ämter auf CDU-Kreisebene und in Ostbeverns Ortsvorstand bekleidet, war danach von 1999 bis 2015 Bürgermeister der Wersestadt. Olaf Wiesendahl saß 27 Jahre im Ortsausschuss Dolberg und war auch von 1989 bis 2011 Ratsmitglied.

Zwei besondere Mitgliederjubiläen feierten Anton Neuhaus und Hans Seiler. Vor über 60 Jahren, im Jahr 1956, trat Anton Neuhaus der Partei bei. „Eine solche Nadel habe ich noch nicht in den Händen gehalten“, gestand Peter Lehmann ein. Das 65-Jährige von Hans Seiler war so besonders, dass es dazu keine Ehrennadel mehr gab, sondern eine besonders große Ehrenurkunde. Da der Jubilar aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht anwesend sein konnte, nahm dessen Lebensgefährtin Iris Binder die Auszeichnung entgegen.

Den Abschluss der Jubilarehrungen gestaltete „AZ“-Redakteur Christian Wolff mit seinem Vortrag „Ahlen – damals und heute”. Dort führte er an rund 50 fotografischen Bildpaaren vor, wie sich die Wersestadt in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. So steht anstelle des Emaillierwerks Herding & Mentrup am Lütkeweg heute das Seniorenzentrum „Gezeitenland”. Das Restaurant „Zum Goldenen Hirschen” an der Oststraße ist heute eine Fielmann-Filiale und da, wo heute das Geschäft „Schuhpark” beheimatet ist, war früher das Hotel Neuhaus.